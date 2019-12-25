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Как работает банк «Солидарность» в новогодние праздники 2019-2020

25 декабря 2019
В связи с праздничными днями изменится режим работы офисов АО КБ «Солидарность» в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

Дополнительные офисы г. Самары и Самарской области:

  • 31 декабря – обслуживание юридических и физических лиц до 16:00
  • 01 января – 8 января 2020 г – выходные дни

Филиал «Московский»:

  • 31 декабря – обслуживание юридических и физических лиц до 13:00
  • 01 января – 8 января 2020 г – выходные дни

ДО «Гринвуд», «БЦ «Ханой-Москва», «ТЦ «Ханой-Москва» Филиала «Московский»:

  • 31 декабря – обслуживание юридических и физических лиц до 15:00
  • 01 января – 8 января 2020 г – выходные дни

Филиал «Иркутский»:

  • 31 декабря – обслуживание юридических и физических лиц до 15:00
  • 3, 6, 8 января - обслуживание физических лиц с 09:00 до 12:30 по валютно-обменным операциям, консульским платежам
  • 1, 2, 4, 5, 7 января – выходные дни

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»:

  • 31 декабря – обслуживание юридических и физических лиц до 15:00
  • 01 января – 8 января 2020 г – выходные дни

Филиалы «Петербургский», «Уральский», «Дальневосточный»:

  • 31 декабря – обслуживание юридических и физических лиц до 15:00
  • 01 января – 8 января 2020 г – выходные дни, обслуживание не производиться

ОКВКУ «Кольцово» Филиала «Уральский»

  • Круглосуточно, без выходных

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ОКВКУ «Речной порт» Филиала «Дальневосточный»:

  • 31 декабря – обслуживание физических лиц до 14:00
  • 1, 7 января – выходные дни;
  • 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - обслуживание физических лиц с 08:00 до 16:30

ОКВКУ «Лотте» Филиала «Дальневосточный»:

  • 31 декабря – обслуживание физических лиц до 14:00
  • 01 января – 8 января 2020 г – выходные дни, обслуживание не производиться

ОО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»:

  • 31 декабря – обслуживание физических лиц до 15:00
  • 01 января – 8 января 2020 г – выходные дни, обслуживание не производиться

С 9 января офисы будут работать в обычном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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