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Примсоцбанк сообщил для участников ВЭД режим работы банка в новогодние праздники

25 декабря 2019

Примсоцбанк сообщает о режиме приема к исполнению Банком переводов, поручений по покупке/продаже иностранной валюты, документов валютного контроля: 

30 декабря 2019 года - последний день приема к исполнению Банком переводов, поручений по покупке/продаже иностранной валюты, полный рабочий день.

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31 декабря 2019 года - Банк не принимает к исполнению переводы в иностранной валюте, поручения по покупке/продаже иностранной валюты[1]. Прием документов валютного контроля[2], платежей в рублях в пользу нерезидентов осуществляется до 13-00 часов местного времени. Денежные средства в иностранной валюте, поступившие в пользу клиентов до 13-00 часов местного времени 31.12.2019 года, будут зачислены на счета клиентов 31.12.2019 года.

09 января 2020 года - первый рабочий день приема к исполнению Банком переводов, поручений по покупке/продаже иностранной валюты, документов валютного контроля. Денежные средства в иностранной валюте, поступившие в пользу клиентов после 13-00 часов местного времени 31.12.2019 года, будут зачислены на счета клиентов 09.01.2020 года.

[1] Прием к исполнению поручений по продаже экспортной выручки в иностранной валюте, зачисленной на счет клиента 31.12.2019 года, Банк будет осуществлять по мере возможности. 31.12.2019 года на Московской бирже торгов не будет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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