Укрепление рубля – ненадолго - эксперт Солид Банка

Нетипичное для конца года ослабление курса американской валюты привлекло внимание россиян. Что делать? Ждать, что доллар будет дешеветь и покупать на минимуме или воспользоваться моментом и запастись валютой сейчас? С чем связано укрепление рубля? Может быть, например, с развитием внутреннего туризма и ослаблением по этой причине интереса к иностранным валютам в целом и к доллару США в частности? Эксперт Солид Банка, комментируя декабрьское понижение курса доллара, считает, что на дальнейший рост рубля не стоит надеяться:

– Я бы не стал связывать небольшое укрепление рубля с внутрироссийским факторами, тем более с внутренним туризмом, не те темпы развития данного направления, чтобы повлиять на курсы ключевых иностранных валют, – комментирует заместитель руководителя Казначейства АО «Солид банк» Константин Чернов. – Рубль окреп, в первую очередь, на фоне общего снижения напряженности геополитической обстановки, неплохими результатами прошедшего «нормандского саммита», итоговые договоренности которого соответствуют интересам России. Отношения с Китаем играют немаловажную роль, заключение торговых соглашений, пусть пока в формате предварительных договоренностей, весомо добавляет очков российской валюте. Все это увеличивает аппетиты инвесторов к рисковым активам, к которым, кстати, относится и валюта РФ, стимулирует их вкладываться в рубль. Если никаких внезапных потрясений не произойдет, то в краткосрочной перспективе рубль продолжит находиться в коридоре 62-62 рубля за доллар США. Но ожидать более серьезного укрепления в ближайшее время не стоит».

Не секрет, что многие привыкли хранить деньги в долларах, покупая их ситуативно, когда появляются свободные средства, либо «американец» дешевеет. Декабрьское ослабление доллара как раз такой момент – курс удачный и, кроме того многие работники получают различные годовые выплаты и вознаграждения, то есть средства для инвестирования в валюту есть.

Укрепление рубля также на руку тем, кто запланировал провести праздничные дни за границей.

Кроме американской валюты растет спрос на корейскую вону, т.к. Южная Корея становится все более востребованным направлением туризма, зимой в том числе, из-за популярных горнолыжных курортов.