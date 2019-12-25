Где путешественники теряют багаж чаще всего

Дочерняя компания Сбербанка — СК «Сбербанк страхование» — и туристический сервис Aviasales в декабре 2019 года провели опрос авиапассажиров и выяснили, где чаще всего путешественники теряют свой багаж. У 40% респондентов багаж потерялся или повредился на внутренних рейсах, 38% опрошенных теряли сумки и чемоданы на транзите в Европе, 15% — на транзите в Азии и 7% — на транзите в США.

По данным опроса, проведенного в декабре 2019 года в социальных сетях, половина путешественников стабильно отправляется в отпуск только с ручной кладью, а вторая половина никогда не уедет без чемодана. При этом 5% отметили, что сталкивались с потерей багажа. На вопрос о том, страховали ли пассажиры багаж от потери или задержки, утвердительно ответили 16%. Всего в опросе приняли участие около 80 тыс. человек, каждый из которых мог ответить на любой выбранный вопрос или на все предложенные вопросы.

Риск «Защита багажа» можно включить по своему желанию в полис страхования путешественников СК «Сбербанк страхование». В случае утери или задержки багажа перевозчиком более чем на 4 часа, страховая компания возмещает расходы на приобретение предметов личной гигиены, необходимой одежды и обуви в пределах страховых лимитов. Средняя сумма выплаты в связи с утерей чемодана или сумки в СК «Сбербанк страхование» составляет 500 евро за 1 место.

СК «Сбербанк страхование» за 11 месяцев 2019 года выплатила около 2 млн руб. в связи с утерей и задержкой багажа примерно 150 клиентам.

Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование»:

«В основном выплаты производятся в связи с задержкой багажа, утеря происходит значительно реже. Так, в этом году наша компания выплатила страховое возмещение 135 клиента в связи с задержкой и 15 клиентам в связи с утерей. По нашим данным, чаще всего задержки багажа происходят в Италии».

Утеря и повреждение багажа — мировая проблема. По данным отчета SITA 2019 Bag IT Insights, в 2018 году путешественники зарегистрировали примерно 4,3 млрд сумок, из которых «пострадали» 24,8 млн (5% — утеряны или украдены, 18% — повреждены или вскрыты, 77% — задержаны). При этом качество обработки и доставки багажа постоянно улучшается. По сравнению с 2007 годом количество авиапассажиров в мире увеличилось вдвое, также вдвое сократился объем утерянных или поврежденных личных вещей. В Европе в 2018 году на тысячу человек приходилось 7,29 «проблемных» чемоданов и сумок (в 2007 году — 16,6), Северной Америке — 2,85 (в 2007 — 7), странах Азии — 1,77 (в 2007 — 3).

«При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, необходимо в течение 24 часов с момента обнаружения факта пропажи, получения поврежденного багажа или задержки его выдачи сообщить должностным лицам авиакомпании, морской линии или иного перевозчика, под ответственностью которых находился зарегистрированный багаж. Затем нужно оформить свои претензии к перевозчику и получить акт о факте пропажи, полной гибели или задержке багажа. И после этого связаться со страховой компанией по телефону, указанному в страховом сертификате, и сообщить о случившемся», — говорит Елена Кошелева.

Полис «Страхование путешественников» защищает от непредвиденных рисков в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. Помощь оказывается по всему миру. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. Действие полиса можно расширить на занятия активными видами спорта, включить в страховку возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения.