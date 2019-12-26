На что россияне тратят годовые премии?

Годовые бонусы – редкость в России: на премию в этом году рассчитывает лишь каждый пятый россиянин. Размер ожидаемой суммы при этом в большинстве случаев не превышает 10 тысяч рублей, и их респонденты намерены потратить на подарки к новому году. Об этом стало известно в ходе совместного исследования страховых компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

Россияне не рассматривают годовую премию как способ создания дополнительных накоплений или подушки безопасности на будущее. Исследование показало, что даже при небольших доходах, которые у подавляющего большинства не превышают 35 тысяч рублей (72,6%), респонденты используют этот редкий шанс для покупки подарков (37%).

Кто получит премию?

В этом году премию от работодателя ожидают только 22,9% россиян. Большинство (42,9%) рассчитывает на такой же размер бонуса, как и в прошлом году. Каждый четвертый надеется, что сумма выплаты увеличится.

Что касается размеров премии, то, согласно ожиданиям половины респондентов, она не превысит 10 тысяч рублей. Чуть больше четверти опрошенных считают, что получат дополнительный доход в диапазоне 11-30 тысяч рублей.

«В России годовая премия – не такой частый способ поощрения сотрудников, как на западе. В США в 2019 году две трети компаний собираются тем или иным образом поощрить сотрудников. Четверть работодателей премируют часть сотрудников по результатам оценки результатов за год, еще 10% – всех сотрудников без исключения, но размер зависит от финансовых итогов года – если бизнес не процветал, то и выплаты будут соответствующими. Около трети компаний собираются поощрить всех сотрудников на сумму не более $100 или в нематериальной форме. Средний размере бонуса в США составляет 2,5 — 7,5% от годового заработка. Учитывая среднюю заработную плату в России, сумма ожидаемой респондентами годовой премии укладывается в те же пропорции», – комментирует директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

На какие цели будет потрачен бонус?

Помимо подарков, респонденты предпочитают тратить годовую премию на еду и новогодние развлечения (32,1%), а также выплату кредитов (23%). В финансовые инструменты инвестирует каждый пятый, и речь при этом идет только о половине сумме годового бонуса. Еще 23,9% опрошенных собираются вложить лишь небольшую его часть, остаток от прочих трат.

Намерения россиян несколько расходятся с их желаниями. Так, подавляющее большинство респондентов хотели бы потратить новогоднюю премию на путешествия (34,7%). Подарки занимают вторую строчку (28,3%), далее идут крупные покупки (13,7%).

Что влияет на респондентов?

Респонденты, принимая решение о трате годовой премии, не обращают внимания на специальные предложения к новому году по финансовым продуктам – об этом заявили 70% опрашиваемых. Остальные 30% учитывают открывающиеся возможности. Скидки в магазинах оказывают гораздо более сильное влияние: 58% опрошенных признались, что именно они формируют решения по распоряжению премией.

В основном россияне обращают внимание на промо мелких покупок. 70% сказали о том, что не рассматривают крупные покупки как способ потратить годовую премию, что легко можно объяснить ее размером.

Две трети респондентов (66%) не имеют сбережений. Основным источником накоплений для большинства является зарплата (87,8%), и только 12,2% опрошенных откладывают деньги с премий.

«То, как респонденты собираются распорядиться годовой премией, – а именно потратить ее на сиюминутные цели – укладывается в общую картину инвестиционных привычек россиян. Ничтожная часть бонусов уйдет на формирование накоплений. Конечно, частично это можно объяснить размером дополнительной выплаты. Сумму до 10 тысяч рублей сложно рассматривать как серьезную инвестиционную возможность: ее недостаточно даже для того, чтобы принять решение о крупной покупке или путешествии. Зато, поддавшись праздничному настроению, ее можно потратить на подарки и мелкие товары в рамках новогодних акций в магазинах.

Вместе с тем исследование дает большую пищу к размышлению для игроков финансового сектора. Возможно, специальные предложения к новому году от банков недостаточно убедительны. В то время как ритейл в России формирует две трети продаж с помощью промо, в инвестиционном сегменте схожие маркетинговые ходы не работают», – отмечает директор Департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью Кирилл Бобыльков.

Методика исследования

Исследование проводилось в конце 2019 года методом телефонного опроса. В нем участвовало не менее 1500 человек по выборке, из них 53,1% женщин и 46,9% мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. География исследования – девять федеральных округов. Значительная часть респондентов занята в обслуживании и торговле (18,9%), а также в промышленности и строительстве (14,3%). Также в выборку попали люди пенсионного возраста, ограниченно трудоспособные, находящиеся в декретном отпуске, студенты и фрилансеры.