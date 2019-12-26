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Вклад «Прогноз отличный» Банка УРАЛСИБ – в Топ-5 выгодных сезонных предложений

26 декабря 2019

Сезонный вклад «Прогноз отличный» Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных зимних и новогодних вкладов, который представил портал Банки.ру. В подборку попали вклады для новых и действующих клиентов, открываемые как в отделениях, так и через интернет-банк. Продукты в рейтинге ранжированы по величине номинальной ставки.

Минимальная сумма по вкладу «Прогноз отличный» составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 200, 400 или 1100 дней.

Процентная ставка зависит от срока размещения средств и валюты вклада. В рублях на срок 200 дней действует ставка 5,5% годовых, на срок 400 дней – 6%, на срок 1100 дней – 6,7% годовых. В долларах США на срок 200 дней действует ставка 0,9% годовых, на срок 400 дней – 1,2%, на срок 1100 дней – 1,5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вклада и автоматическое продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Подробную информацию и полные условия по срочному депозиту «Прогноз отличный» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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