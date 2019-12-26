Держатели карт Примсоцбанка получат скидку 30% при расчётах в Хэйхэ и Суйфэньхэ

Держатели дебетовых карт UnionPay Примсоцбанка могут получить 30% скидку на расчеты в отелях, ресторанах и магазинах приграничных китайских городов Хэйхэ и Суйфэньхэ. Акция продлится до 31 мая 2020 года.

— Неважно, как часто вы посещаете Китай, совершаете ли постоянные поездки или только планируете первый визит. Участие в акции с позволит сэкономить до 120 юаней в день или порядка 1000 рублей, — рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Скидка предоставляется при оплате картой UnionPay в одном из более чем 40 торгово-сервисных предприятий: в отелях, магазинах и ресторанах, расположенных в городах Хэйхэ и Суйфэньхэ. С полным списком торгово-сервисных предприятий, участвующих в акции можно ознакомиться на сайте UnionPay.

Расчеты по картам UnionPay от Примсоцбанка в России ведутся в российских рублях, заграничные платежи проводятся в юанях КНР. Конвертация Рубль-Юань проводится по прямому курсу. По картам предусмотрено бесплатное обслуживание при соблюдении минимальных требований — сумма ежемесячных покупок по карте должна составлять от 20 тысяч рублей. На остаток по карте в рублях ежемесячно начисляются 4% годовых.

Получить подробную информацию о дебетовых картах Примсоцбанка платёжной системы UnionPay в офисах, на официальном сайте Банка и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02. Информация с полными условиями акциями размещена на сайте платёжной системы.