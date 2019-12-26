Альфа-Банк сообщил об исполнении платежей в рублях и иностранной валюте с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года

Платежи в рублях

31 декабря платежи на счета в Альфа-Банке будут отправляться весь день.

Платежи на счета получателей в сторонних банках — до 15:00 мест.вр. Платежи, поступившие с 15:00 мест.вр. до 23:59 мест.вр. будут возвращены без исполнения по причине: «Внешний платеж с исполнением в следующем году».

Зачисление поступивших платежей — в стандартном режиме.

С 1 по 8 января будут исполняться платежи на счета в Альфа-Банке.

3, 6 и 8 января будут отправляться внешние платежи в рублях, которые не требуют дополнительного контроля (валютный контроль и др.). Остальные платежи — начиная с 9 января.

В период с 2 по 8 января Банк России будет проводить расчетные операции, поэтому в эти дни возможно зачисление средств в рублях на ваш счет.

Платежи в иностранной валюте

31 декабря исполнение платежей — в стандартном режиме.

С 1 по 8 января будут исполняться платежи на счета в Альфа- Банке. Платежи на счета получателей в сторонних банках — начиная с 9 января.

В период с 31.12.2019 по 08.01.2020 иностранные банки будут проводить расчетные операции, поэтому в эти дни возможно зачисление средств в иностранной валюте на ваш счет.

Переводы с карты на карту и переводы по номеру телефона работают в штатном режиме, без ограничений.