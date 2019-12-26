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Альфа-Банк выдал 30 млрд рублей оператору связи «МегаФон»

26 декабря 2019

Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 30 млрд рублей одному из ведущих российских операторов связи ПАО «МегаФон» сроком на 2 года. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели Компании, включая пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитного портфеля.

«Альфа-Банк высоко ценит партнерство с ПАО „МегаФон“, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Рост объемов совместного бизнеса свидетельствует о взаимном доверии сторон. Мы надеемся, что поддержка Альфа-Банка послужит успешной реализации задач компании. Банк заинтересован в финансировании телекоммуникационного сектора на гибких, взаимовыгодных условиях», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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