Альфа-Банк выдал 30 млрд рублей оператору связи «МегаФон»

Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 30 млрд рублей одному из ведущих российских операторов связи ПАО «МегаФон» сроком на 2 года. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели Компании, включая пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитного портфеля.

«Альфа-Банк высоко ценит партнерство с ПАО „МегаФон“, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Рост объемов совместного бизнеса свидетельствует о взаимном доверии сторон. Мы надеемся, что поддержка Альфа-Банка послужит успешной реализации задач компании. Банк заинтересован в финансировании телекоммуникационного сектора на гибких, взаимовыгодных условиях», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.