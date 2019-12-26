Как работает банк Авангард в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.

|
Москва и Московская область
|
|
Касса при Центральном офисе
|
31 декабря - работает до 18:00
с 1 января по 8 января – не работает
|
|
Дополнительный офис "Рублевский"
|
31 декабря - 10:00 - 17:00
1, 2 и 7 января – не работает
3, 4, 5, 6 и 8 января - 10:00 - 21:30
перерыв – 15:00 - 15:40
|
|
Дополнительный офис "Якиманка"
|
31 декабря - 09:30 - 17:00
без перерыва
1, 2 и 7 января – не работает
3, 4, 5, 6 и 8 января - 10:00 - 18:00
без перерыва
|
|
Дополнительный офис "Варшавский"
|
31 декабря - 09:30 - 17:00
без перерыва
с 1 по 8 января – не работает
|
|
Дополнительный офис "Дмитровский"
|
31 декабря - 09:30 - 17:00
без перерыва
с 1 по 8 января – не работает
|
|
Дополнительный офис "Спектр"
|
31 декабря - 09:30 - 17:00
без перерыва
с 1 по 8 января – не работает
|
|
Дополнительный офис «На Грохольском»
|
31 декабря - 09:30 - 17:00
без перерыва
с 1 по 8 января – не работает
|
|
Дополнительный офис «Большая Полянка»
|
31 декабря - 09:30 - 17:00
без перерыва
с 1 по 8 января – не работает
|
|
Офисы "АВАНГАРД-ЭКСПРЕСС"
|
|
№ 8863 (ул. Адмирала Лазарева, д.2) 1 января с 13:00
№ 8888 (ул. Хабаровская, д.15)
№ 8906 (ул. Б. Тульская, д.2)
|
31 декабря – работают до 20:00
1 января – работают с 15:00
2-8 января – работают в обычном режиме
|
|
№ 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3)
№ 8823 (Открытое ш., д.9, стр.1)
№ 8846 (Алтуфьевское ш., д.95)
№ 8860 (Боровское ш., д.35)*
№ 8866 (ул. Медынская, д.7)
№ 8883 (Ленинградский пр-т, д.76 а)* 02 января работают с 14:00
№ 8890 (ул. Кустанайская, д.6)
№ 8894 (пр-т Мира, д.95, стр.2)
№ 8896 (Солнцевский пр-т, д.21)
№ 8902 (Трубная пл., д.2) с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции
№ 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр-д, д.2) 31 декабря работают до 19:00, 2 января с 12:00
№ 8920 (ул. Вавилова, д. 3) 31 января до 19:00 , 2 января с 10:00
№ 8922 (ул. Люблинская, д.153) 31 декабря работает до 18:00, 2 января работает с 12:00
№ 8926 (Рублевское ш., д.62) , 31 декабря работает до 18:00, 2 января работает с 10:00
№ 8927 (ул. Профсоюзная, д.129А)
№ 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д.64)
№ 8936 (Измайловское ш., д. 71А) 31 декабря до 19:00, 02 января с 12:00
№ 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д.7)
№ 8943 (МО, г.Одинцово, Можайское ш., д.159)
№ 8944 (МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Побратимов, д.7)
№ 8945 (МО, 24 км МКАД, владение 1), 02 января работает с 11:00
№ 8947 (Рязанский пр-т, д.30, к.2) 31 работает до 18:00, 2 января с 12:00 до 21:00
№ 8948 (Зеленый пр-т, д. 62А) 31 декабря работает до 19:00
№ 8950 (Бесединское ш., вл. 15) 31 декабря работает до 19:00, 2 января работает с 12:00 до 21:00, с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции
№ 8955 (ул.Митинская, д.53)
№ 8957 (МО, Красногорский район, у дер.Путилково) 31 декабря работает до 21:00
№ 8953 (МО, г.Ногинск, ул.Трудовая, д.11) 31 декабря работает до 18:00, 2 января с 12:00 до 21:00
№ 8956 (ул.Красная Пресня, д.23, корп.Б, стр.1)
№ 8959 (МО, г.Королев, ул.Коммунальная, д.1)
№ 8960 (ул.Дубнинская, д.30)
№ 8963 (МО, г.Видное, мкр-н "Солнечный", д.10.)
№ 8964 (ул.Широкая, д.31)*
№ 8968 (МО, г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1(8), 31 работает до 19:00
№ 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.)
№ 8976 (МО, Одинцовский р-н, пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4) – 31 декабря работает до 19:00
№ 8977 (Варшавское ш., д.152А) 31 декабря работает до 18:00, 2 января с 12:00
№ 8981 (Рязанский пр. д.2, к.2) 31 декабря работает до 18:00, 02 января работает с 10:00
№ 8983 (МО, г. Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78) с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции
№ 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3)
№ 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44)
№ 8992 Мега Белая Дача 31 декабря до 18:00, 02 января с 14:00
№8995 (МО, г.Мытищи, шоссе Осташковское, д.1) 31 января работает до 18:00, 2 января с 10:00
№8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2)
№8997 (Дмитровское ш., д.89)*
№8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2) 31 декабря до 20:00, 2 января с 10:00
№9001 (г.Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км) 31 декабря работает до 18:00, 02 января работает с 14:00
№9002 (Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, стр. 5), 31 декабря до 18:00, 02 января с 11:00
№9003 (МО, г.Химки, микрорайон «ИКЕА», корпус №4) 2 января работает с 10:00
|
31 декабря – работают до 20:00
2-8 января – работают в обычном режиме
|
|
№ 8841 (Литовский б-р, д.22)
№ 8856 (ул. Вешняковская, д.17-а, стр.1)
№ 8877 (ул. Лобненская, д.14)
№ 8879 (МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.80, лит.Б1)
№ 8903 (МКАД, 87 км, д.8)*
№ 8905 (ул. Театральная аллея, д.3, стр. 1)
№ 8909 (ул. Саянская, д.8-а)
№ 8912 (ул. Профсоюзная, д.56) 7 января работает с 10:00 до 21:00
№ 8935 (МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д.30а)
№ 8965 (Волгоградский пр-т, д.73, стр.1)*
№ 8969 (ул.Каховка, д.27.)*
№ 8971 (г.Сергиев Посад, ул.Кооперативная, д. 2.)
№ 8991 (МО, г.Реутов, шоссе Носовихинское, д. 45)
|
31 декабря – работают до 18:00
3-6 и 8 января – работают в обычном режиме
|
|
№ 8852 (МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.30)
№ 8862 (Пролетарский пр-т, д.19, к.1)
№ 8892 (ул. Шоссейная, д.34, стр.1)
№ 8897 (МО, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.4, к.3)
№ 8913 (ул. Вавилова, д. 66)
№ 8916 (ул. Марксистская, д.38, стр.1) 31 декабря работают до 17:00, 03 января работают с 11:00
№ 8919 (Алтуфьевское ш., д.8)
№ 8932 (МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1)
№ 8937 (ул. Академика Варги, д. 8, к. 1)
№ 8954 (МО, г.Подольск, ул.Свердлова, д.26)
№ 8961 (МО, г.Дмитров, ул.Загорская, д.22) 31 декабря – не работает.
№ 8962 (МО, г.Лыткарино, ул.Парковая, стр.2.)
№ 8970 (Новокуркинское шоссе, д.1)
№ 8974 (пр-т Вернадского, д.105, корп.4)
№ 8980 (МО, г.Красногорск, Волоколамское ш., д.3, стр.1)
№ 8986 (МО, г.Серпухов, Борисовское ш., д.5.)
№ 8987 (ул.Удальцова, д.42)
№8998 (ул.Героев Панфиловцев, д.7)
|
31 декабря – работают до 18:00
с 3 по 6 и 8 января – проводятся только кассовые операции
|
|
№ 8817 (Тихорецкий б-р, д.1, стр.70) 31 декабря работает до 16:00
№ 8825 (ул. Летчика Бабушкина, д.37, к.1)
№ 8833 (ул. Плеханова, д. 20)
№ 8835 (МО, г. Люберцы, п/о 3, д.53-а)
№ 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.5)
№ 8850 (ул. Липецкая, д.16/14)
№ 8854 (ул. Суздальская, д.12А)
№ 8864 (ул. Корнейчука, д.54)
№ 8938 (ул. Академика Скрябина, д.23)
№ 8993 (Зеленоград, Савелкинский пр., д.8)
№8994 (ул.Ключевая, д.6, корп.1)
№ 8972 (МО, г.Электросталь, проспект Ленина д.1в)
|
31 декабря до 18:00
с 1 по 8 января – не работают
|
|
Санкт-Петербург
|
№0289 "На Ленинском"
|
31 декабря – работает с 09-30 до 17-00
1 – 8 января – выходной
|
№0210 "На Лиговском"
|
31 декабря – работает с 09-30 до 17-00
1 – 8 января – выходной
|
№0261 “На Выборгском”
|
31 декабря – работает до 18-00
1 января – работает с 15-00,
проводятся только кассовые операции
2-8 января - работает в обычном режиме
|
№0252 “В ТРК Лето”
|
31 декабря – работает до 20-00
1 января – работает с 14-00,
проводятся только кассовые операции
2-8 января - работает в обычном режиме
|
№0251 “На Коломяжском”
№0254 “О`КЕЙ на Индустриальном”
№0260 “На проспекте Науки”
|
31 декабря – работают до 18-00
1 января – не работают
2-8 января - работают в обычном режиме
|
№0269 “Мега-Дыбенко”
|
31 декабря – работает до 18-00
1 января – не работает
2 января – работает с 9-00
3-8 января - работает в обычном режиме
|
№0271 “Мега-Парнас”
|
31 декабря – работает до 18-00
1 января – не работает
2 января – работает с 10-00
3-8 января - работает в обычном режиме
|
№0264 "На Просвещения"
№0266 "В "ТЦ Фиолент"
№0267 "На Пражской"
№0268 “На Савушкина”
|
31 декабря – работают до 18-00
1,7 января - не работают
2 -6, 8января – работают в обычном режиме
|
№0258 “ О`КЕЙ на Заневском”
|
31 декабря – работает до 18-00
1,2 января - не работает
3-8 января – работает в обычном режиме
|
№0253 “Лента на Дальневосточном”
№0256 “На Руставели”
№0274 "На Революции"
№0276 "На Новосмоленской"
№0279 “На Стачек”
|
31 декабря работают до 18-00
1,2,7 января – не работают
3-6,8 января работают в обычном режиме
|
№0259 “О`КЕЙ на Савушкина”
|
31 декабря работает до 18-00
1,2,5-7 января – не работает
3,4,8 января работает в обычном режиме
|
№0255 “Лента на Пулковском”
№0257 “На Хасанской”
№0273 "На Кондратьевском"
№0281 "На Богатырском"
Читайте также:
26 декабря 2019
26 декабря 2019
№0282 "На Энгельса"
№0284 “На Пятилеток”
№0286 "На Марата"
№0287 "На Культуры"
№0288 "На Тихорецком"
|
31 декабря работают до 18-00
c 1 по 8 января – не работают
* - проводятся только операции: погашение автокредитов, взнос на карту, получение наличных по карте, переводов Western Union (кроме Центрального офиса), Unistream (кроме офисов, которые исключены из данной программы), кассовое обслуживание юридических лиц, валютно-обменные операции.