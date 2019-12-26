Как работает банк Авангард в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.

с 1 января по 8 января – не работает

1, 2 и 7 января – не работает

1, 2 и 7 января – не работает

с 1 по 8 января – не работает

с 1 по 8 января – не работает

с 1 по 8 января – не работает

с 1 по 8 января – не работает

с 1 по 8 января – не работает

№ 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3) № 8823 (Открытое ш., д.9, стр.1) № 8846 (Алтуфьевское ш., д.95) № 8860 (Боровское ш., д.35)* № 8866 (ул. Медынская, д.7) № 8883 (Ленинградский пр-т, д.76 а)* 02 января работают с 14:00 № 8890 (ул. Кустанайская, д.6) № 8894 (пр-т Мира, д.95, стр.2) № 8896 (Солнцевский пр-т, д.21) № 8902 (Трубная пл., д.2) с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции № 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр-д, д.2) 31 декабря работают до 19:00, 2 января с 12:00 № 8920 (ул. Вавилова, д. 3) 31 января до 19:00 , 2 января с 10:00 № 8922 (ул. Люблинская, д.153) 31 декабря работает до 18:00, 2 января работает с 12:00 № 8926 (Рублевское ш., д.62) , 31 декабря работает до 18:00, 2 января работает с 10:00 № 8927 (ул. Профсоюзная, д.129А) № 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д.64) № 8936 (Измайловское ш., д. 71А) 31 декабря до 19:00, 02 января с 12:00 № 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д.7) № 8943 (МО, г.Одинцово, Можайское ш., д.159) № 8944 (МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Побратимов, д.7) № 8945 (МО, 24 км МКАД, владение 1), 02 января работает с 11:00 № 8947 (Рязанский пр-т, д.30, к.2) 31 работает до 18:00, 2 января с 12:00 до 21:00 № 8948 (Зеленый пр-т, д. 62А) 31 декабря работает до 19:00 № 8950 (Бесединское ш., вл. 15) 31 декабря работает до 19:00, 2 января работает с 12:00 до 21:00, с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции № 8955 (ул.Митинская, д.53) № 8957 (МО, Красногорский район, у дер.Путилково) 31 декабря работает до 21:00 № 8953 (МО, г.Ногинск, ул.Трудовая, д.11) 31 декабря работает до 18:00, 2 января с 12:00 до 21:00 № 8956 (ул.Красная Пресня, д.23, корп.Б, стр.1) № 8959 (МО, г.Королев, ул.Коммунальная, д.1) № 8960 (ул.Дубнинская, д.30) № 8963 (МО, г.Видное, мкр-н "Солнечный", д.10.) № 8964 (ул.Широкая, д.31)* № 8968 (МО, г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1(8), 31 работает до 19:00 № 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.) № 8976 (МО, Одинцовский р-н, пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4) – 31 декабря работает до 19:00 № 8977 (Варшавское ш., д.152А) 31 декабря работает до 18:00, 2 января с 12:00 № 8981 (Рязанский пр. д.2, к.2) 31 декабря работает до 18:00, 02 января работает с 10:00 № 8983 (МО, г. Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78) с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции № 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3) № 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44) № 8992 Мега Белая Дача 31 декабря до 18:00, 02 января с 14:00 №8995 (МО, г.Мытищи, шоссе Осташковское, д.1) 31 января работает до 18:00, 2 января с 10:00 №8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2) №8997 (Дмитровское ш., д.89)* №8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2) 31 декабря до 20:00, 2 января с 10:00 №9001 (г.Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км) 31 декабря работает до 18:00, 02 января работает с 14:00 №9002 (Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, стр. 5), 31 декабря до 18:00, 02 января с 11:00 №9003 (МО, г.Химки, микрорайон «ИКЕА», корпус №4) 2 января работает с 10:00