Новости

Как работает банк Авангард в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.

26 декабря 2019

Москва и Московская область

 

Касса при Центральном офисе 
(ул. Садовническая, д. 12, стр. 1)

31 декабря - работает до 18:00

с 1 января по 8 января – не работает

 

Дополнительный офис "Рублевский"

31 декабря - 10:00 - 17:00

1, 2 и 7 января – не работает

3, 4, 5, 6 и 8 января - 10:00 - 21:30

перерыв – 15:00 - 15:40

 

Дополнительный офис "Якиманка"

31 декабря - 09:30 - 17:00

без перерыва

1, 2 и 7 января – не работает

3, 4, 5, 6 и 8 января - 10:00 - 18:00

без перерыва

 

Дополнительный офис "Варшавский"

31 декабря - 09:30 - 17:00

без перерыва

с 1 по 8 января – не работает

 

Дополнительный офис "Дмитровский"

31 декабря - 09:30 - 17:00

без перерыва

с 1 по 8 января – не работает

 

Дополнительный офис "Спектр"

 

 

31 декабря - 09:30 - 17:00

без перерыва

с 1 по 8 января – не работает

 

Дополнительный офис «На Грохольском»

31 декабря - 09:30 - 17:00

без перерыва

с 1 по 8 января – не работает

 

Дополнительный офис «Большая Полянка»

31 декабря - 09:30 - 17:00

без перерыва

с 1 по 8 января – не работает

 

Офисы "АВАНГАРД-ЭКСПРЕСС"

 

№ 8863 (ул. Адмирала Лазарева, д.2) 1 января с 13:00

№ 8888 (ул. Хабаровская, д.15)

№ 8906 (ул. Б. Тульская, д.2)

 

31 декабря – работают до 20:00

1 января – работают с 15:00

2-8 января – работают в обычном режиме

 

№ 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3)

№ 8823 (Открытое ш., д.9, стр.1)

№ 8846 (Алтуфьевское ш., д.95)

№ 8860 (Боровское ш., д.35)*

№ 8866 (ул. Медынская, д.7)

№ 8883 (Ленинградский пр-т, д.76 а)* 02 января работают с 14:00

№ 8890 (ул. Кустанайская, д.6)

№ 8894 (пр-т Мира, д.95, стр.2)

№ 8896 (Солнцевский пр-т, д.21)

№ 8902 (Трубная пл., д.2) с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции

№ 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр-д, д.2) 31 декабря работают до 19:00, 2 января с 12:00

№ 8920 (ул. Вавилова, д. 3) 31 января до 19:00 , 2 января с 10:00

№ 8922 (ул. Люблинская, д.153) 31 декабря работает до 18:00, 2 января работает с 12:00

№ 8926 (Рублевское ш., д.62) , 31 декабря работает до 18:00, 2 января работает с 10:00

№ 8927 (ул. Профсоюзная, д.129А)

№ 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д.64)

№ 8936 (Измайловское ш., д. 71А) 31 декабря до 19:00, 02 января с 12:00

№ 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д.7)

№ 8943 (МО, г.Одинцово, Можайское ш., д.159)

№ 8944 (МО, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Побратимов, д.7)

№ 8945 (МО, 24 км МКАД, владение 1), 02 января работает с 11:00

№ 8947 (Рязанский пр-т, д.30, к.2) 31 работает до 18:00, 2 января с 12:00 до 21:00

№ 8948 (Зеленый пр-т, д. 62А) 31 декабря работает до 19:00

№ 8950 (Бесединское ш., вл. 15) 31 декабря работает до 19:00, 2 января работает с 12:00 до 21:00, с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции

№ 8955 (ул.Митинская, д.53)

№ 8957 (МО, Красногорский район, у дер.Путилково) 31 декабря работает до 21:00

№ 8953 (МО, г.Ногинск, ул.Трудовая, д.11) 31 декабря работает до 18:00, 2 января с 12:00 до 21:00

№ 8956 (ул.Красная Пресня, д.23, корп.Б, стр.1)

№ 8959 (МО, г.Королев, ул.Коммунальная, д.1)

№ 8960 (ул.Дубнинская, д.30)

№ 8963 (МО, г.Видное, мкр-н "Солнечный", д.10.)

№ 8964 (ул.Широкая, д.31)*

№ 8968 (МО, г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1(8), 31 работает до 19:00

№ 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.)

№ 8976 (МО, Одинцовский р-н, пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4) – 31 декабря работает до 19:00

№ 8977 (Варшавское ш., д.152А) 31 декабря работает до 18:00, 2 января с 12:00

№ 8981 (Рязанский пр. д.2, к.2) 31 декабря работает до 18:00, 02 января работает с 10:00

№ 8983 (МО, г. Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78) с 2 по 8 января проводятся только кассовые операции

№ 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3)

№ 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44)

№ 8992 Мега Белая Дача 31 декабря до 18:00, 02 января с 14:00

№8995 (МО, г.Мытищи, шоссе Осташковское, д.1) 31 января работает до 18:00, 2 января с 10:00

№8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2)

№8997 (Дмитровское ш., д.89)*

№8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2) 31 декабря до 20:00, 2 января с 10:00

№9001 (г.Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км) 31 декабря работает до 18:00, 02 января работает с 14:00

№9002 (Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, стр. 5), 31 декабря до 18:00, 02 января с 11:00

№9003 (МО, г.Химки, микрорайон «ИКЕА», корпус №4) 2 января работает с 10:00

31 декабря – работают до 20:00 
1 января – не работают

2-8 января – работают в обычном режиме

 

№ 8841 (Литовский б-р, д.22)

№ 8856 (ул. Вешняковская, д.17-а, стр.1)

№ 8877 (ул. Лобненская, д.14)

№ 8879 (МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.80, лит.Б1)

№ 8903 (МКАД, 87 км, д.8)*

№ 8905 (ул. Театральная аллея, д.3, стр. 1)

 

№ 8909 (ул. Саянская, д.8-а)

№ 8912 (ул. Профсоюзная, д.56) 7 января работает с 10:00 до 21:00

№ 8935 (МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д.30а)

№ 8965 (Волгоградский пр-т, д.73, стр.1)*

№ 8969 (ул.Каховка, д.27.)*

№ 8971 (г.Сергиев Посад, ул.Кооперативная, д. 2.)

№ 8991 (МО, г.Реутов, шоссе Носовихинское, д. 45)

 

31 декабря – работают до 18:00 
1, 2 и 7 января – не работают

3-6 и 8 января – работают в обычном режиме

 

 

№ 8852 (МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.30)

№ 8862 (Пролетарский пр-т, д.19, к.1)

№ 8892 (ул. Шоссейная, д.34, стр.1)

№ 8897 (МО, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.4, к.3)

№ 8913 (ул. Вавилова, д. 66)

№ 8916 (ул. Марксистская, д.38, стр.1) 31 декабря работают до 17:00, 03 января работают с 11:00

№ 8919 (Алтуфьевское ш., д.8)

№ 8932 (МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1)

№ 8937 (ул. Академика Варги, д. 8, к. 1)

№ 8954 (МО, г.Подольск, ул.Свердлова, д.26)

№ 8961 (МО, г.Дмитров, ул.Загорская, д.22) 31 декабря – не работает.

№ 8962 (МО, г.Лыткарино, ул.Парковая, стр.2.)

№ 8970 (Новокуркинское шоссе, д.1)

№ 8974 (пр-т Вернадского, д.105, корп.4)

№ 8980 (МО, г.Красногорск, Волоколамское ш., д.3, стр.1)

№ 8986 (МО, г.Серпухов, Борисовское ш., д.5.)

№ 8987 (ул.Удальцова, д.42)

№8998 (ул.Героев Панфиловцев, д.7)

31 декабря – работают до 18:00 
1, 2 и 7 января – не работают

с 3 по 6 и 8 января – проводятся только кассовые операции

 

 

№ 8817 (Тихорецкий б-р, д.1, стр.70) 31 декабря работает до 16:00

№ 8825 (ул. Летчика Бабушкина, д.37, к.1)

№ 8833 (ул. Плеханова, д. 20)

№ 8835 (МО, г. Люберцы, п/о 3, д.53-а)

№ 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.5)

№ 8850 (ул. Липецкая, д.16/14)

№ 8854 (ул. Суздальская, д.12А)

№ 8864 (ул. Корнейчука, д.54)

№ 8938 (ул. Академика Скрябина, д.23)

№ 8993 (Зеленоград, Савелкинский пр., д.8)

№8994 (ул.Ключевая, д.6, корп.1)

№ 8972 (МО, г.Электросталь, проспект Ленина д.1в)

31 декабря до 18:00

с 1 по 8 января – не работают

 

 

 

 

Санкт-Петербург

№0289 "На Ленинском"

31 декабря – работает с 09-30 до 17-00

1 – 8 января – выходной

№0210 "На Лиговском"

31 декабря – работает с 09-30 до 17-00

1 – 8 января – выходной

 

№0261 “На Выборгском”

 

 

31 декабря – работает до 18-00

1 января – работает с 15-00,

проводятся только кассовые операции

2-8 января - работает в обычном режиме

 

 

№0252 “В ТРК Лето”

 

 

31 декабря – работает до 20-00

1 января – работает с 14-00,

проводятся только кассовые операции

2-8 января - работает в обычном режиме

 

 

№0251 “На Коломяжском”

№0254 “О`КЕЙ на Индустриальном”

№0260 “На проспекте Науки”

 

 

31 декабря – работают до 18-00

1 января – не работают

2-8 января - работают в обычном режиме

 

№0269 “Мега-Дыбенко”

 

 

31 декабря – работает до 18-00

1 января – не работает

2 января – работает с 9-00

3-8 января - работает в обычном режиме

 

№0271 “Мега-Парнас”

 

31 декабря – работает до 18-00

1 января – не работает

2 января – работает с 10-00

3-8 января - работает в обычном режиме

 

№0264 "На Просвещения"

№0266 "В "ТЦ Фиолент"

№0267 "На Пражской"

№0268 “На Савушкина”

 

 

 

31 декабря – работают до 18-00

1,7 января - не работают

2 -6, 8января – работают в обычном режиме

 

 

№0258 “ О`КЕЙ на Заневском”

 

31 декабря – работает до 18-00

1,2 января - не работает

3-8 января – работает в обычном режиме

№0253 “Лента на Дальневосточном”

№0256 “На Руставели”

№0274 "На Революции"

№0276 "На Новосмоленской"

№0279 “На Стачек”

 

 

31 декабря работают до 18-00

1,2,7 января – не работают

3-6,8 января работают в обычном режиме

№0259 “О`КЕЙ на Савушкина”

 

 

31 декабря работает до 18-00

1,2,5-7 января – не работает

3,4,8 января работает в обычном режиме

 

 

№0255 “Лента на Пулковском”

№0257 “На Хасанской”

№0273 "На Кондратьевском"

№0281 "На Богатырском"

Читайте также:

Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2019-2020
26 декабря 2019
Как работает «Банк ФИНАМ» в новогодние праздники 2019-2020
26 декабря 2019

№0282 "На Энгельса"

№0284 “На Пятилеток”

№0286 "На Марата"

№0287 "На Культуры"

№0288 "На Тихорецком"

 

 

 

31 декабря работают до 18-00

c 1 по 8 января – не работают

 

 

* - проводятся только операции: погашение автокредитов, взнос на карту, получение наличных по карте, переводов Western Union (кроме Центрального офиса), Unistream (кроме офисов, которые исключены из данной программы), кассовое обслуживание юридических лиц, валютно-обменные операции.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки в новогодние каникулы 2020 года?":
Все материалы сюжета (14)


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Штраф за выход на лед Байкала без разрешения составит 3-4 тыс. рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании