Новости

Банк "Союз" закрывает офис в Саянске

27 декабря 2019

Банк "Союз" уведомляет о закрытии ДО «Саянский» Иркутского филиала, расположенного по адресу: 666301, Иркутская область, г. Саянск, м-он Юбилейный, д. 70. Последний день обслуживания клиентов в ДО «Саянский» – 27 февраля 2020 года до 12:00.

Обслуживание клиентов ДО «Саянский» с 28 февраля 2020 года будет осуществляться на текущих условиях в Иркутском филиале банка "Союз", расположенном по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 99а.

Напоминаем, что вы можете совершать операции по вашим счетам и управлять ими c помощью «Интернет-банка» и мобильного приложения.  Для погашения кредита вы можете воспользоваться одним из нескольких способов.

При возникновении вопросов вы можете обратиться по телефону круглосуточной справочной службы банка: +7 (800)100 33 22 (звонок по России бесплатный).

Банк "Союз" приносит извинения клиентам ДО «Саянский» за возможные неудобства, надеется их избежать и благодарит за понимание. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Штраф за выход на лед Байкала без разрешения составит 3-4 тыс. рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании