Банк "Союз" закрывает офис в Саянске

Банк "Союз" уведомляет о закрытии ДО «Саянский» Иркутского филиала, расположенного по адресу: 666301, Иркутская область, г. Саянск, м-он Юбилейный, д. 70. Последний день обслуживания клиентов в ДО «Саянский» – 27 февраля 2020 года до 12:00.

Обслуживание клиентов ДО «Саянский» с 28 февраля 2020 года будет осуществляться на текущих условиях в Иркутском филиале банка "Союз", расположенном по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 99а.

Напоминаем, что вы можете совершать операции по вашим счетам и управлять ими c помощью «Интернет-банка» и мобильного приложения. Для погашения кредита вы можете воспользоваться одним из нескольких способов.

При возникновении вопросов вы можете обратиться по телефону круглосуточной справочной службы банка: +7 (800)100 33 22 (звонок по России бесплатный).

Банк "Союз" приносит извинения клиентам ДО «Саянский» за возможные неудобства, надеется их избежать и благодарит за понимание.