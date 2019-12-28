Регионам, пострадавшим от паводка в Иркутской области, нужны инвесторы – Владимир Гордеев

2019 год запомнится самым страшным в истории Иркутской области наводнением. О том, какие меры поддержки бизнеса и развития региона разработаны и действуют уже сейчас, на пресс-конференции, посвященной итогам года, рассказал Владимир Гордеев, заместитель министра экономического развития Иркутской области.

Проблемы появились не только у бизнеса

Работа с предпринимателями, пострадавшими от паводка – одно из направлений деятельности, которым Министерство экономического развития Иркутской области занималось в 2019 году.

– Мы пережили самое страшное наводнение в истории области – ЧС была объявлена в 12 муниципальных образованиях, – напомнил Владимир Гордеев. – Бизнес ведет предпринимательскую деятельность на свой страх и риск. Действующим законодательством РФ предусматривается помощь только для граждан – физических лиц, в рамках Конституции. Тем не менее, сразу после того, как была объявлена чрезвычайная ситуация, в министерстве была создана рабочая группа, потому что мы прекрасно понимали, что проблемы будут не только у бизнеса – разрушена экономика города, которая формировалась на протяжении последних 20-30 лет, а это вопросы как доходной части бюджета, так и сохранения предпринимательского ландшафта в целом.

Заявки на субсидии собирали в два этапа

Первое, что было сделано – предпринимателям, оказавшимся в зоне затопления, за счет средств областного бюджета были выплачены субсидии на возмещение недополученных доходов. Всего было одобрено 830 заявлений, 793 человека субсидию в размере 200 тысяч рублей уже получили. Общая сумма выплат составила 158,6 млн рублей.

В рамках поручения Президента РФ для восстановления работы бизнеса из резервного фонда федерального бюджета РФ было направлено 500 млн рублей.

Выплаты субсидий до 1,5 млн рублей на возобновление деятельности одобрены 273 предпринимателям, пострадавшим от наводнения. Почти со всеми заключены соглашения на перевод средств.

– Сбор заявок проводился в два этапа, – рассказал Владимир Гордеев, – не все предприниматели успели подготовить документы, поэтому в конце ноября мы провели повторный прием заявок. В общей сложности удовлетворено 273 заявки на сумму порядка 380 млн. рублей. Это только часть тех средств, которые предусмотрены в федеральном резервном фонде. Сейчас совместно с Министерством экономического развития РФ, с Министерством финансов РФ ведется работа для того, чтобы средства, которые были предусмотрены, но остались не использованы в этом году, были предоставлены Правительству Иркутской области для дальнейших выплат.

В Тулуне создана ТОСЭР с беспрецедентным количеством видов деятельности

В конце ноября на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка был утвержден План экономического развития муниципальных образований, пострадавших в ходе наводнения.

– Для того, чтобы развивать территорию и привлекать новых инвесторов, нужны некие преференции со стороны государства, – пояснил Владимир Гордеев. – Как вы знаете, 16 декабря постановлением Правительства РФ в Иркутской области была создана ТОСЭР «Тулун», поэтому город Тулун не потеряет статус города. Каждая ТОСЭР – специализированная, для каждой определен свой набор ОКВЭДов. Мы посчитали, что создавать для Тулуна узкое горлышко ОКВЭДов было бы неправильно, поэтому когда к нам приезжали специалисты Минэкономразвития РФ, мы предложили определиться не с тем, какие ОКВЭДы войдут в список, а с тем, какие в него не будут включены. В итоге в разрешенный список вошли 40 видов экономической деятельности, эта ситуация беспрецедентна – в России такого нет больше нигде.

Тулуну нужны инвесторы

Владимир Гордеев рассказал, что работа с потенциальными резидентами ТОСЭР уже ведется. Подписано шесть рамочных соглашений о намерениях реализовывать инвестиционные проекты, в числе которых линия древесно-полимерного композита, строительство завода по производству стеклокомпозитов, восстановление Тулунского завода ЖБИ и другие, которые позволят привлечь 1,5 млрд рублей инвестиций до 2029 года, создать не менее 653 новых рабочих мест.

– Территория опережающего развития подразумевает развитие таких направлений, которые будут создавать добавленную стоимость, это отличается от привычной торговли, – напомнил Владимир Гордеев. – Кроме того, мы понимаем, что малый бизнес тянется к якорным проектам. Поэтому мы ведем работу по привлечению не только небольших, но и крупных резидентов.

Займы под 0% и 1% годовых – не только в Тулуне

Чтобы стимулировать экономическое развитие муниципальных образований, пострадавших в ходе наводнения, предусмотрено предоставление разных видов льготных займов предпринимателям.

По данным Минэкономразвития, 79 предпринимателей из пяти муниципальных районов региона, бизнес которых пострадал от наводнения, уже получили льготные займы под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности. Общая сумма займов составила 175 млн 175 тысяч рублей.

– Если мы говорим о возобновлении деятельности, то средства, о которых мы сказали в самом начале – субсидии – это первая часть, – пояснил Владимир Гордеев. – Вторая часть – микрозаймы под 1% годовых, их предоставляет Фонд микрокредитования предпринимателям территорий, пострадавших от наводнения.

И есть еще одна программа, по ней предприниматели моногородов смогут получить займ на сумму до 250 млн рублей на срок до 15 лет под 0% годовых для приобретения основных средств. Сумму до 50 млн рублей на срок до 15 лет под 0% годовых можно получить на приобретение оборотных средств. В первую очередь работа ведется с предпринимателями в Тулуне, но воспользоваться ею могут и в Байкальске. На наш взгляд, это одна из наиболее интересных мер поддержки, мы рассчитываем, что программой воспользуется большое число предпринимателей.

Справка:

Механизм ТОСЭР позволит существенным образом повысить привлекательность моногорода для ведения бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики и повышению качества жизни населения. Режим его функционирования предусматривает льготы инвесторам по уплате налога на имущество и прибыль. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.



Реализация инвестпроектов в рамках ТОСЭР даст возможность привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, ускорит развитие экономики. В целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов в моногороде Тулун, 25 ноября 2019 года заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов. Напомним, в Иркутской области ТОСЭР является также Усолье-Сибирское, Саянск, Черемхово. Рассматривается возможность создания ТОСЭР в Байкальске.