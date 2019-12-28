Как работает банк «Приморье» во время новогодних каникул 2019-2020

30 декабря 2019:
Все офисы Банка работают в стандартном режиме. Не осуществляются переводы денежных средств в японских иенах за пределы Банка.
31 декабря 2019:
Офисы Банка работают с физическими и юридическими лицами до 12.00.
Проведение в кассах операций покупки/продажи иностранной валюты, приём и пересчёт наличных денег, внесённых физическими лицами для последующего перевода средств без открытия счета (приём платежей), осуществляется до 12.00.
Прием и обработка платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отправленных по системе «IBank» в рублях, осуществляется до 12.00.
Обслуживание клиентов в депозитариях индивидуальных банковских сейфов ведется с 09:00 до 12:00.
Не осуществляются переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы Банка, а также покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам.
Дополнительный офис Банка «Приморье» в б. Муравьиной работает с 31 декабря 2019 по 08 января 2020 в круглосуточном режиме. Здесь
Платежи физических лиц, принятые в мобильном и интернет- Банке с 31.12.2019 после 12:00, будут обработаны Банком 08.01.2020.
08 января 2020 работа с физическими лицами в режиме субботы ведётся в следующих офисах Банка.
Владивосток:
- Ул. Светланская, 47
- Ул. Светланская, 11
- Ул. Русская, 65/4
- Ул. Черемуховая, 7
- Океанский
пр-т, 98
Артем:
- Ул. Кирова, 53
Находка:
- Ул. Школьная, 1а
- Ул. Спортивная, 2
Б-рЭнтузиастов, 2
- Восточный
пр-т, 4 (Врангель)
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Уссурийск:
- Ул. Ушакова, 20
- Ул. Комсомольская, 83
- Ул. Пушкина, 17
Хабаровск:
- Ул. Ленина, 75
- Ул. Дзержинского, 56
С 9 января 2019 года все офисы Банка «Приморье» работают в обычном режиме.
Круглосуточно работают: