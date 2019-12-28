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Как работает банк «Приморье» во время новогодних каникул 2019-2020

28 декабря 2019
Банк «Приморье» поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о работе офисов в праздничные дни.

30 декабря 2019:

Все офисы Банка работают в стандартном режиме. Не осуществляются переводы денежных средств в японских иенах за пределы Банка.

31 декабря 2019:

Офисы Банка работают с физическими и юридическими лицами до 12.00.

Проведение в кассах операций покупки/продажи иностранной валюты, приём и пересчёт наличных денег, внесённых физическими лицами для последующего перевода средств без открытия счета (приём платежей), осуществляется до 12.00.

Прием и обработка платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отправленных по системе «IBank» в рублях, осуществляется до 12.00.

Обслуживание клиентов в депозитариях индивидуальных банковских сейфов ведется с 09:00 до 12:00.

Не осуществляются переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы Банка, а также покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам.

Дополнительный офис Банка «Приморье» в б. Муравьиной работает с 31 декабря 2019 по 08 января 2020 в круглосуточном режиме. Здесь клиенты-физические лица смогут произвести операции по обмену наличной валюты.

Платежи физических лиц, принятые в мобильном и интернет- Банке с 31.12.2019 после 12:00,  будут обработаны Банком 08.01.2020.

08 января 2020 работа с физическими лицами в режиме субботы ведётся в следующих офисах Банка.

Владивосток:

  • Ул. Светланская, 47
  • Ул. Светланская, 11
  • Ул. Русская, 65/4
  • Ул. Черемуховая, 7
  • Океанский пр-т, 98

Артем:

  • Ул. Кирова, 53

Находка:

  • Ул. Школьная, 1а
  • Ул. Спортивная, 2
  • Б-р Энтузиастов, 2
  • Восточный пр-т, 4 (Врангель)

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Уссурийск:

  • Ул. Ушакова, 20
  • Ул. Комсомольская, 83
  • Ул. Пушкина, 17

Хабаровск:

  • Ул. Ленина, 75
  • Ул. Дзержинского, 56

С 9 января 2019 года все офисы Банка «Приморье» работают в обычном режиме.

Круглосуточно работают:

Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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