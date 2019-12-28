Как работает банк «Приморье» во время новогодних каникул 2019-2020

Банк «Приморье» поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о работе офисов в праздничные дни.

30 декабря 2019:

Все офисы Банка работают в стандартном режиме. Не осуществляются переводы денежных средств в японских иенах за пределы Банка.

31 декабря 2019:

Офисы Банка работают с физическими и юридическими лицами до 12.00.

Проведение в кассах операций покупки/продажи иностранной валюты, приём и пересчёт наличных денег, внесённых физическими лицами для последующего перевода средств без открытия счета (приём платежей), осуществляется до 12.00.

Прием и обработка платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отправленных по системе «IBank» в рублях, осуществляется до 12.00.

Обслуживание клиентов в депозитариях индивидуальных банковских сейфов ведется с 09:00 до 12:00.

Не осуществляются переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы Банка, а также покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам.

Дополнительный офис Банка «Приморье» в б. Муравьиной работает с 31 декабря 2019 по 08 января 2020 в круглосуточном режиме. Здесь клиенты-физические лица смогут произвести операции по обмену наличной валюты.

Платежи физических лиц, принятые в мобильном и интернет- Банке с 31.12.2019 после 12:00, будут обработаны Банком 08.01.2020.

08 января 2020 работа с физическими лицами в режиме субботы ведётся в следующих офисах Банка.

Владивосток:

Ул. Светланская, 47

Ул. Светланская, 11

Ул. Русская, 65/4

Ул. Черемуховая, 7

Океанский пр-т , 98

Артем:

Ул. Кирова, 53

Находка:

Ул. Школьная, 1а

Ул. Спортивная, 2

Б-р Энтузиастов, 2

Энтузиастов, 2 Восточный пр-т , 4 (Врангель)

Уссурийск:

Ул. Ушакова, 20

Ул. Комсомольская, 83

Ул. Пушкина, 17

Хабаровск:

Ул. Ленина, 75

Ул. Дзержинского, 56

С 9 января 2019 года все офисы Банка «Приморье» работают в обычном режиме.

Круглосуточно работают: