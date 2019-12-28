ПСБ запустил карту с 10% на остаток и кэшбэком до 5% для клиентов Связь-Банка

ПСБ совместно со Связь-Банком разработал специальное предложение для держателей карт Связь-Банка – дебетовая карта с бесплатным обслуживанием в первый год, а также с 10% на остаток или до 5% кэшбэка.

Держатели дебетовой карты «Твой кэшбэк промо» получают кэшбэк в размере 1% за все покупки, а также одну из двух бонусных опций на выбор: 10% годовых на остаток по карте до 31 марта 2020 года (далее по ставке 5% годовых) или до 5% кэшбэка в 3 категориях покупок на выбор из 16 (супермаркеты, кафе, рестораны, АЗС и др.)

Карта предоставляется с бесплатным обслуживанием в течение первого года действия. Далее обслуживание по карте также бесплатно при выполнении одного из двух условий: совершении покупок по карте свыше 20 000 руб. в месяц или сохранении неснижаемого остатка в течение месяца не менее 20 000 руб.

Все держатели карт имеют возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах Связь-Банка, ПСБ банка, Альфа-банка и Россельхозбанка.

Карту можно бесплатно пополнить с любых карт Связь-Банка (на сайте, в банкоматах, в мобильном или интернет-банке Связь-Банка), а также в мобильном или интернет-банке ПСБ с карт любых банков.

Карту «Твой кэшбэк промо» можно оформить по телефону контакт-центра 8-800-333-03-03 (звонок по России бесплатный) и получить ее бесплатной курьерской доставкой в удобное для клиента время. Также карту можно оформить в любом офисе ПСБ (помимо документов, удостоверяющих личность, при себе необходимо иметь любую банковскую карту Связь-Банка).

С подробными условиями обслуживания можно ознакомиться по ссылке.