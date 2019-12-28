«РСХБ-Страхование жизни» завоевала награду премии RETAIL FINANCE AWARDS 2019

Проект «РСХБ-Страхование жизни» по автоматизации бизнес-процессов продаж страховых продуктов и взаимодействия с клиентами на базе решения компании R-Style Softlab одержал победу в номинации «Лучшее IT-решение для страхового бизнеса». ООО «РСХБ-Страхование жизни» входит в Группу АО «Россельхозбанк».



Компания R-Style Softlab, выступившая поставщиком и интегратором данного решения, построила в страховой компании платформу для оперативного вывода страховых продуктов во все каналы продаж и обеспечения возможности быстрой модификации продуктовой линейки. В результате проекта страховая компания получила возможность гибко управлять продуктовой линейкой, а клиенты «РСХБ-Страхование жизни» имеют доступ к сервису в мобильных каналах и сети Интернет.



Проект уникален тем, что реализованная система позволяет выводить на рынок и настраивать новые продукты в кратчайшие сроки — всего за 3-5 дней. При этом для пользователей системы процесс оформления страховых продуктов прост и прозрачен, а для освоения инструмента новым агентам по продажам понадобится не более 1 дня.



Получая заслуженную награду, Андрей Чуйко, директор по информационным технологиям ООО «РСХБ-Страхование жизни», поблагодарил организаторов Премии: «Основной целью данного проекта было создание фронт-офисной системы, которая обеспечит минимальный time-to-market по выводу новых страховых продуктов на рынок и, вместе с тем, предоставит клиентам компании удобный сервис во всех современных каналах присутствия. Я хотел бы поблагодарить The Retail Finance за признание наших первых шагов на пути автоматизации бизнес-процессов страховой компании. Этот проект не мог бы стать таким успешным без экспертизы компании R-Style Softlab в области создания фронт-офисных систем и мобильных приложений. Также хочу поблагодарить всех членов нашей команды за глубокое вовлечение в работу, целеустремленность и бизнес-ориентированность. Получение данной награды свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении».