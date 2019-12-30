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Сельским музеям разрешили не применять онлайн-кассы

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Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 510-ФЗ, который разрешает муниципальным учреждениям культуры, расположенным в сельской местности, не применять онлайн-ККТ при расчетах наличными.

К таким организациям относятся музеи, дома культуры, ремесленные центры, муниципальные библиотеки и другие. Указанные изменения позволят снизить стоимость платных услуг этих учреждений. Ранее они были освобождены от обязанности применять онлайн-кассы при безналичных расчетах, теперь же это распространилось и на расчеты наличными. При этом действие закона не распространяется на организации, расположенные в городах, районных центрах, поселках городского типа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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