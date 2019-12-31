«Беспилотники изменят рынок авто, рекламы и страховых компаний

Основатель SuperJob Алексей Захаров в программе «Стартап» телеканала РБК прокомментировал изменения на рынке труда, которые будут связаны с развитием новых технологий.

В Москве представили третье издание Атласа новых профессий. В новом томе более трехсот специальностей будущего: от металлургии до индустрии высокой моды. Среди абсолютной экзотики, например – IT-евангелист, который будет предлагать новые решения для консерваторов в технологиях. Интересные вакансии есть и в сфере пищевой промышленности – можно стать дизайнером блюд и рассчитывать количество полезных компонентов в еде. По прогнозу должна появиться новая отрасль – Нейро-NET, в которой будут работать над развитием памяти и внимания, а также улучшать функции мозга. Самыми востребованными профессиями станут Менеджер впечатлений и Тренер творческих состояний, ну а некоторые специальности наоборот, потеряют популярность – ну, допустим, водителей такси вытеснит искусственный интеллект.

А.Н.Захаров, Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob: «К 2021 году тот же «Яндекс» (а он не один на этом рынке) пообещал вывести на улицы Москвы уже тысячу беспилотных автомобилей. Произойдет это в 2021 году или в 2023 – не очень принципиально, но как только это произойдет, к 2025-му их уже будет 50 000 – выведенных на улицы Москвы одним только «Яндексом». И они будут работать быстрее и качественнее, чем такси, которые работают сейчас. Соответственно, водители начнут исчезать по нарастающей в течение ближайших пять лет. И мы получим ситуацию, когда максимум через 10 лет, а скорее раньше, абсолютное большинство транспорта в стране будет принадлежать 3-4 крупным компаниям, которые будут оказывать услуги и в которые будут вкладываться напрямую автопроизводители. То есть мы не будем покупать машины – мы будем покупать услуги по транспортировке себя. А раз так – это полностью перевернет всю рекламную отрасль, и не будет рекламы автопроизводителей, потому что они будут продавать машины исключительно сервисным компаниям, а не физическим лицам. Это также полностью изменит рынок страховых услуг».