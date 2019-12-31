Рубль в 2019 году показал замечательную динамику

В понедельник, 30 декабря, российский рубль показал опять разнонаправленную динамику, незначительно укрепившись к доллару и не слишком сильно снизившись по отношению к евро (видимо, чтобы единой европейской валюте не было обидно за позорное поражение в уходящем 2019 году). На закрытии торгов в последний торговый день уходящего 2019 года курс доллара расчётами «завтра» понизился на 5 коп. (-0,07%), до 61,98 руб. А курс многострадального евро смог подрасти на 12 коп. (+0,18%), до 69,43 руб., отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

- Советник президента США Трампа по вопросам международной торговли Питер Наварро в понедельник пообещал, что первая фаза торговой сделки между Китаем и США будет подписана уже, вероятно, в первую неделю января. Это сообщение значительно ослабило долларовый индекс DXY, который сейчас приближается к годовому минимуму в 96 пунктов и вызвало неплохой рост курса евро и японской иены к доллару. На российский рубль это заявление повлияло не слишком сильно. Однако можно отметить, что в 2019 году рубль показал замечательную динамику, укрепившись к доллару с начала года на 7,3% и к единой европейской валюте на 9,5%.

Цена на нефть марки Brent в понедельник подешевела на 0,27%, до $66,54 за баррель в отсутствие значимых для нефтяного рынка новостей, а новости по торговой сделке Китая и США представляются уже не слишком значительными для нефтяных котировок. За 2019 год по состоянию на 30 декабря цена Brent укрепилась на 10%. А сегодня с утра Brent немного снижается, всего на 0,08%.

В 2019 году мы прогнозируем курс доллара в рамках 61-68 руб., а курс евро в интервале 68-73 руб.