Рождественский подарок от Сбербанка: в Тулуне выступил Хор Турецкого

Сбербанк организовал благотворительный концерт для территорий, пострадавших от паводка летом 2019 года. Рождественский концерт в тулунском ДК «Прометей» для 420 жителей городов Тулун и Нижнеудинск 7 января дал Хор Турецкого. Уникальный российский музыкальный коллектив приехал в зону ЧС по приглашению правительства Иркутской области и ПАО Сбербанк.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области:

«Жители территорий, пострадавших от паводка, находятся в зоне особого внимания федеральной и региональной власти. Наша общая задача — как можно быстрее стабилизировать жизнь муниципалитетов, улучшить настроение людей, здесь живущих».

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Время режима ЧС наш регион испытало на прочность, на умение поддерживать друг друга, на стойкость характера. Сбербанк сегодня специально организовал в Тулуне творческое Рождество, чтобы с помощью Хора Турецкого еще раз поддержать тулунчан и нижнеудинцев, подарить им частичку нашего тепла и души».

Арт-группа «Хор Турецкого» исполнила широкий репертуар своей концертной программы —произведения классики, рока, оперы, известные новогодние композиции и мировые хиты. Участниками интерактивной мизансцены стали дети, вместе с артистами они спели «Пусть всегда будет солнце», популярная песня дополнилась новым припевом –«процветай, наш Тулун». Завершился Благотворительный концерт в Тулуне фотосессией зрителей с артистами и раздачей автографов.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Михаил Турецкий, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого»:

«Мы впервые выступали в Тулуне и для нас это был не просто концерт, а искренний порыв и желание выразить поддержку жителям, пострадавшим от ЧС, зарядить их особым позитивом. Добро любит объединение и именно это объединение создало сегодня в Тулуне душевный праздник. Идея такого концерта родилась у нас еще осенью и мы рады, что нас поддержали и Правительство Иркутской области, и Сбербанк, предоставив возможности для ее реализации. Тут живут удивительные люди! И я уверен, что нам удалось согреть их души и сердца».