Накануне Рождества Христова временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом в Знаменском соборе Иркутска. Они поздравили друг друга с Рождеством Христовым, а также договорились о дальнейшем взаимодействии.

Напомним, что для владыки это новое место служения, куда он был назначен решением Священного Синода от 26 декабря 2019 года и 3 января 2020 года возведен в сан митрополита. Прежний епархиальный предстоятель владыка Вадим, занимавший кафедру 30 лет, назначен митрополитом Ярославским и Ростовским.