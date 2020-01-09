Охрану промплощадки «Усольехимпрома» усилят

Охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское, после посещения экологически опасного объекта. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Напомним, что по поручению Игоря Кобзева, в декабре прошлого года была создана межведомственная рабочая группа по вопросам ликвидации ЧС на территории промплощадки ООО «Усольехимпром».



Сегодня Игорь Кобзев подчеркнул, что сформированная межведомственная рабочая группа будет контролировать ситуацию постоянно, до полной ее ликвидации.



Во время совещания, после осмотра промплощадки, председатель межведомственной группы Теймур Магомедов сообщил, что в декабре 2019 года земельный участок, который находится под цехом ртутного электролиза, передан в областную собственность. Кроме того, проект ликвидации (демеркуризации) цеха включен в федеральную программу «Чистая страна». Документ прошел необходимые экспертизы, получил положительное заключение. В 2020 году рабочая группа приступает к реализации этого проекта.



Работа ведется и по другим проблемным направлениям, связанным с прежней деятельностью «Усольехимпрома» и предприятий на его территории. Это промышленный коллектор, слив из которого идет в Ангару. Необходимо определить источник его питания водой, обследование завершить до конца января. Еще один проблемный вопрос - шламонакопитель, который также находится поблизости с Ангарой. Рабочая группа приняла решение рассмотреть проект, предложенный собственником шламоотстойника, по утилизации веществ, находящихся в нем. До конца января мы должны определить, каким образом и с помощью каких технологий будут утилизироваться эти отходы.



В рамках режима ЧС в 2020 году продолжена работа по недопущению на территорию промплощадки посторонних лиц.



Игорь Кобзев подчеркнул, что необходимо определить границы внутреннего периметра. Доступ должен быть исключен для посторонних лиц, каждый опасный объект необходимо оградить, усилить патрулирование.