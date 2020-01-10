Пользователи сайта объявлений предлагают доесть салаты, вынести елку и составить карту желаний

На «Авито» после Нового года пользователи предлагают необычные услуги. Россияне стали активно предлагать свою помощь в поедании оставшейся еды после застолий, в выносе елки из дома, составлении карты желаний на 2020 год, создании программы правильного питания.

Житель Бряска готов оказать услуги по поеданию оставшейся еды после празднования праздников за 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба сайта.

В Московской области житель Сергиева Посада поможет не только доесть еду с праздничных застолий, но также готов выпить оставшийся алкоголь. Цена услуги – договорная, при этом пользователь отмечает, что во время оказания услуги готов поговорить с заказчиками на «задушевные темы».

В Красноярском крае пользователь из Норильска указал в объявлении, что за каждые 100 грамм съеденного им салата берет оплату в размере 100 рублей, при этом приоритетными будут «Оливье» и «Сельдь под шубой». Помимо поедания оставшихся салатов, автор объявления готов помочь доесть и мандарины. А вот житель Оренбурга скромно оценил свою работу: он готов доесть новогодние салаты всего за 50 рублей.

Тем, кто уже успел устать от праздничной атмосферы и новогодней елки в своем доме, россияне готовы помочь с утилизацией ели. Например, в Архангельской области специалисты предлагают не только вынести новогоднее дерево из дома и после убрать осыпавшиеся иголки, но также перед этим снять с него все игрушки и гирлянды. Стоимость услуги зависит от высоты елки, а за дополнительную плату в размере 200 рублей помощники готовы заворачивать каждый елочный шарик в отдельную бумагу или газету для лучшего сохранения украшений.

Дороже всего такая услуга обойдется жителям Москвы и ближнего Подмосковья, где за 1 500 рублей предлагается профессиональный вынос елки. Как утверждает автор объявления, перед выносом дерева с него обрезаются все ветки и упаковываются в мусорные пакеты. И только после этого из дома выносят ствол ели. Что касается осыпавшихся иголок, их уборка включена в стоимость.

Вывоз и утилизацию живых елей предлагают жителям Калининграда. В объявлении сказано, что вывоз елок высотой до двух метров обойдется заказчикам в 1 300 рублей.

Воспользоваться подобной услугой могут также жители Омска и Воронежа, в их городах стоимость составляет 500 и 600 рублей соответственно.

В Башкортостане жительница Уфы предлагает помощь в создании карты желаний на 2020 год. Как утверждает автор объявления, карта составляется индивидуально для каждого заказчика в стиле «арт-техника». Стоимость услуги – 1 000 рублей.

Дороже такая услуга обойдется жителям Екатеринбурга – 1 500 рублей за карту желаний. При этом пользователь утверждает, что созданная им карта является действенным средством для воплощения своей мечты в реальность. Также в Свердловской области, в Нижнем Тагиле можно приобрести набор для составления карты желаний за 1 400 рублей. В комплект входят сама карта, 360 цветных картинок, лунный календарь, клей-карандаш и подробная инструкция ля создания карты желаний.

Для тех, кто набрал лишние килограммы во время новогодних застолий, россияне предлагают свою помощь в создании программ правильного питания. Так, пользователь из Краснодарского края утверждает, что готов изменить вкусовые привычки заказчика и помочь ему прийти в форму после праздников. Как сказано в объявлении, в стоимость услуги (1 500 рублей) входит составление программы питания, сборник рецептов и рекомендации по избавлению от целлюлита. В Москве за 700 рублей можно заказать не только подробный план правильного питания, но и получить комплекс тренировок с учетом пожеланий заказчика. А вот в Алтайском крае местная жительница предлагает подробное меню с рецептами правильного питания на 30 дней. Как утверждает пользовательница, меню «работает на 100%» и было опробовано ею лично. Цена такого меню составляет 700 рублей.