Лесхоз Иркутской области реорганизуют

В Приангарье ведется реорганизация регионального государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области». Сейчас он объединяет все 29 территориальных филиалов. В результате изменений будет создано шесть базовых лесхозов, которые будут охранять леса, в первую очередь, заниматься тушением таежных пожаров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к лесопожарному сезону 2020 года. Врио губернатора области Игорь Кобзев сообщил, что эта тема в комплексе будет рассмотрена в феврале на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям с приглашением, в том числе, всех арендаторов крупных лесных участков.

