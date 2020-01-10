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Лесхоз Иркутской области реорганизуют

10 января 2020

В Приангарье ведется реорганизация регионального государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области». Сейчас он объединяет все 29 территориальных филиалов. В результате изменений будет создано шесть базовых лесхозов, которые будут охранять леса, в первую очередь, заниматься тушением таежных пожаров. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Встреча была посвящена обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к лесопожарному сезону 2020 года. Врио губернатора области Игорь Кобзев сообщил, что эта тема в комплексе будет рассмотрена в феврале на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям с приглашением, в том числе, всех арендаторов крупных лесных участков.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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