С 1 января 2020 году вступили в силу новые ограничения по кредитам и займам

С 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года: начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено, сообщает ЦБ.

Например, если человек взял взаймы 10 тыс. руб., то он отдаст не более 25 тыс. руб. (10 тыс. руб. – долг, 15 тыс. руб. – проценты, неустойка, иные платежи).

При этом продолжает сохраняться введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов «до зарплаты», выдаваемых микрофинансовыми организациями. С 1 июля 2019 года размер полной стоимости кредита по таким займам не превышает 365%.

Новый этап ограничений предусмотрен изменениями в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившими в силу 28 января 2019 года. Это результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг.