26% россиян опасаются увольнения в 2020 году

Среди опрошенных HeadHunter, 26% человек ответили, что ощущают на текущем месте угрозу увольнения работодателем. Не ощущают такой угрозы 63%. Это нормальный, стабильный показатель, он всего на 2% выше того, который был в прошлом квартале.

Речь идет лишь об ощущении риска увольнения, но эта тревога далеко не всегда равноценна реальному риску. Причем имеется в виду увольнение по любым основаниям, в том числе из-за неуспешных результатов испытательного срока, неисполнения трудовых обязанностей и так далее.

Информационно-аналитический проект компании HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что в 2020 году лишь 2,8% компаний собираются сократить численность своих сотрудников, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, а 43,7% компаний планируют увеличивать ее. Так что рабочих мест должно хватить и на тех, чьи опасения насчет увольнения небеспочвенны.

Если оценивать страх увольнения в разрезе разных профобластей, то наименее спокойно себя чувствуют представители сферы «Безопасность», сферы «Управление персоналом», а также сотрудники банков и инвестиционных компаний. Меньше всего страха увольнения у работников науки и образования, добывающих сырьевых компаний, консультантов, а также госслужащих.

В региональном разрезе в отношении рисков увольнения наиболее стабильно ощущают себя жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, в отличие от соискателей из УрФО. Жители Сибирского ФО также достаточно сильно опасаются за свои рабочие места.

Чаще всего трудности с поиском работы отмечают занятые в сфере добычи сырья, топ-менеджеры и представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. Заметим, что у топ-менеджеров, а также представителей искусства, развлечений и массмедиа действительно один из самых высоких уровней конкуренции за рабочее место — в среднем в России на одну вакансию приходится по 12 и по 10 активных резюме соответственно. Имеется в виду не количество откликов на одну вакансию, а общее соотношение количества активных резюме на hh.ru и количества вакансий, откликов на вакансию может быть в десятки раз больше.

Относительно других реже всего сложности с поиском работы отмечают специалисты по продажам, ИТ-специалисты и представители рабочих специальностей. Эти специалисты у работодателей в дефиците.