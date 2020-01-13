Мемориальный комплекс у Вечного огня в Иркутске поставлен на кадастровый учет

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Иркутске в 2019 году внесен в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщают в кадастровой палате региона.

Памятник посвящен боевым и трудовым подвигам иркутян в годы Великой Отечественной войны, сооружен по инициативе Иркутского горисполкома и горкома КПСС в 1975 году на улице Нижняя Набережная.

Также в конце 2019 года в Иркутске в реестр недвижимости внесена территория еще одного объекта, относящегося к периоду Великой Отечественной войны, – «Место захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях Иркутска в 1941 - 1945 гг.». Этот мемориал находится на Лисихинском кладбище и также относится к объектам культуры регионального значения.

Напомним, в ноябре 2019 года официально объявлен старт Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.