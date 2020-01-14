60 штрафов ГИБДД оплатил житель Чунского района

Житель пос. Чунский Иркутской области, ныне проживающий в г. Красноярске, оплатил 60 штрафов ГИБДД за нарушение скорости. Сумма долга составляла 75 тыс. рублей. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

По адресу, указанному в постановлениях о наложении штрафа, гражданин не проживал, в связи с этим судебный пристав стал формировать материалы для объявления должника в розыск. Узнав об этом, родственники гражданина поставили его в известность о перспективе розыска. Должник вышел на связь с должностным лицом судебных приставов, чтобы узнать о долгах. В ведомстве ему разъяснили последствия мер принудительного характера и в результате разговора убедили гражданина оплатить задолженность в полном объеме.