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Технология ликвидации отходов БЦБК будет определена в ближайшие три месяца

14 января 2020

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с региональными властями, сотрудниками прокуратуры, научного сообщества и общественниками дал поручение в ближайшие три месяца определить технологию ликвидации отходов БЦБК.  Об этом сообщили в региональном правительстве. 

По его словам, первый этап, который должны проработать, - оперативный, связанный с предупреждением экологических угроз во время весеннего паводка. Должны исключить попадание отходов БЦБК в акваторию Байкала. Второй этап - плановый, необходимо определиться с технологией ликвидации отходов производства комбината.

- На это отводим три месяца. Третий этап - мы должны обсудить, что будет находиться на месте промплощадки в дальнейшем, - сказал Кобзев.

Он добавил, что к этому вопросу нужно подключить не только исполнительную, законодательную, муниципальную власть, но и научные сообщества.

- Первоочередные мероприятия, которые мы обозначили, - это понижение уровня технической жидкости в картах-накопителях, а также обеспечение мероприятий по селезащите, - доложил исполняющий обязанности главы министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков


/ Сибирское Информационное Агентство /
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