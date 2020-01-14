В 2019 году российские банки отказали большей части заемщиков

В 2019 году банки одобрили 36,9% от общего числа заявок. Таким образом, процент одобренных кредитов упал до минимума за два года, сообщает РБК со ссылкой на НБКИ.

Одной из главных причин стали меры ЦБ против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы.

Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2%, минимального значения с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.



Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй. По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30–31%, что на 17 п.п. меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными. Но минимум, который был в 2015 году, еще не достигнут, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. НБКИ ведет статистику отказов по розничным кредитам с 2017-го.

