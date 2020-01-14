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Электротехнику начнут маркировать этикетками об энергоэффективности

14 января 2020

Техрегламент вступит в силу с 1 сентября 2021 года. К этому времени будут разработаны требования к содержанию этикеток об энергетической эффективности, которые станут наносить на отдельные товары. Сообщает Российская газета.

Евразийский экономический союз принял техрегламент "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств". Регламент устанавливает единые для ЕАЭС требования и касается телевизоров, холодильных приборов, стиральных и посудомоечных машин, ламп, компьютеров, вентиляторов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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