Электротехнику начнут маркировать этикетками об энергоэффективности

Техрегламент вступит в силу с 1 сентября 2021 года. К этому времени будут разработаны требования к содержанию этикеток об энергетической эффективности, которые станут наносить на отдельные товары. Сообщает Российская газета.

Евразийский экономический союз принял техрегламент "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств". Регламент устанавливает единые для ЕАЭС требования и касается телевизоров, холодильных приборов, стиральных и посудомоечных машин, ламп, компьютеров, вентиляторов.