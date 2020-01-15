77% работающих жителей Иркутской области не устраивает их зарплата

77% работающих жителей Иркутской области не устраивает уровень их зарплаты. Интересно, что среди тех участников опроса, которые на данный момент не трудоустроены, своей зарплатой на предыдущем месте работы были недовольны лишь 40%. Об этом сообщает HeadHunter.

Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди «синих воротничков» (представителей рабочих специальностей). С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов.

66% жителей Иркутской области признались, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения заработной платы, причем в подавляющем большинстве случаев работники сами инициировали этот разговор.

42% аргументировали необходимость повысить зарплату тем, что добились определенных успехов в работе, 39% - что повысили свою квалификацию и приобрели новые навыки, 29% - что уже долго не было повышения. Еще 5% сообщили начальству, что им предложили работу в другой компании с более высокой зарплатой. И только 11% не приводили никаких доводов в пользу повышения оплаты труда. Положительного результата по итогам беседы удалось добиться лишь 55% из решившихся обсудить увеличение заработной платы.

Каждый второй – 54% – сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством, причем женщины испытывают неловкость чаще мужчин. Любопытно, что реже всего стесняются говорить о зарплате работники автомобильного бизнеса, а вот неловко обычно бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья.

61% жителей Иркутской области уверены, что работодатель должен повышать зарплату в зависимости от успехов сотрудников (это самый высокий показатель в стране), 28% - что это должно происходить ежегодно, 10% - несколько раз в год, 2% - реже одного раза в год.