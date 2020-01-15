Лед Байкала–2020: непрозрачный и платный, но не менее притягательный

Уникальный, идеальный, прозрачный, зеркальный, нереально красивый – так говорят про знаменитый лед Байкала. Но в этом году для любителей байкальского льда есть две новости. Во-первых, прозрачный лед найти непросто: из-за теплой и снежной погоды лед покрыт толстым слоем снега. Во-вторых, для выезда на лед в районе Малого моря и острова Ольхон необходимо получить разрешение и заплатить. Поубавит ли это пыл туристов, желающих увидеть зимний Байкал? Об этом порталу SIA.RU рассказали эксперты.

Лед стал платным, но туристов это не остановит

В этом году для выхода на лед Малого моря необходимо получить разрешение. Стоимость такого разрешения для жителей Иркутской области составляет 50 рублей, для остальных – 100 рублей, заявило в конце ноября руководство «Заповедного Прибайкалья». Таким образом руководство нацпарка всерьез намерено решить вопрос безопасного пребывания граждан на льду.

Инспекторы «Заповедного Прибайкалья» вместе с сотрудниками ГИМС будут патрулировать акваторию Малого моря на озере Байкал, чтобы выявлять граждан, находящихся без разрешения. «Если у граждан не будет при себе такого документа, в отношении них будут составляться протоколы об административных правонарушениях. Штраф для физического лица – от трех до четырех тысяч рублей», – пояснил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране Василий Пестерев.

Эксперты сдержанно оценивают последствия нововведения «Заповедного Прибайкалья» на турпоток: «Зимний сезон только начался. Учитывая, что глубина бронирования на зимний Байкал составляет 4-6 месяцев, большинство туристов вряд ли откажутся от туров сейчас, они просто не знают об этом решении нацпарка. Главным следствием станет повышение стоимости туров на следующий год». Насколько оно будет серьезным, они говорить не решаются, потому что сейчас до конца не ясны ни границы платной акватории, ни законность решения (юристы планируют оспорить взимание платы), ни как будет организован процесс оплаты, контроля и штрафов.

«Вопрос не в самой оплате, – отмечает Марина Григорьева, председатель Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, – это нормально при наличии инфраструктуры, а вопрос в способах взимания платы и наказания».

«Никакая плата не остановит людей, желающих увидеть зимний Байкал, – уверена Галина Ершова, руководитель парк-отеля «Уюга». – Наши гости трепетно относятся к природе и готовы заплатить 50–100 рублей, если будут видеть работу нацпарка. Но пока ясности мало. Во-первых, в новогодние каникулы они не работали, никто ничего не взимал. Во-вторых, никто так до конца и не понимает границы платной акватории, где и за что надо платить. Сами работники нацпарка говорят, что платить нужно только тем, кто выходит на их маршрут».

Лед непрозрачный, но каждый турист найдет свой неповторимый Байкал

В прошлом году лед на Байкале был гладкий, прозрачный, соцсети пестрели фотографиями зеркального льда. Многие вдохновились – и купили тур. Но снежная и теплая зима в этом году изменила ситуацию: лед на озере преимущественно непрозрачный, негладкий. Однако, как говорят эксперты, вряд ли это поубавит поток туристов. «Важен сам фактор наличия льда, а поиск прозрачного придаст драйва», – уверена Марина Григорьева.

«В этом году лёд встал в снегопад, – объясняет Галина Ершова. – Конечно, он не такой, как в прошлом году. Прозрачный лед увидеть непросто. Тем не менее, в новогодние праздники гости парк-отеля «Уюга» и на коньках катались, и гладкий прозрачный лёд нашли, и белые пузыри. Байкал – он всегда разный, и каждый находит свой неповторимый Байкал».

Татьяна Постникова, гид по Байкалу, также уверена, что вряд ли из-за отсутствия прозрачного льда туристов станет меньше. «Количество желающих увидеть зимний Байкал ежегодно растет – это факт, – делится наблюдением Татьяна Постникова. – И этот процесс продолжается уже 4–5 лет. Причем не в каждый из этих годов лед был супер чистый и гладкий, как в 2019 году, а туристы все равно едут. Я думаю, что восторг у туристов от Байкала все равно будет. В мире не так много мест, где можно увидеть пейзажи, подобные нашим байкальским, даже если лед в снегу».

А что делать тем, кто хочет увидеть прозрачный лед?

«У гидов в этом году обязательным атрибутом тура будет метелка. И это не шутка, – делится советом Татьяна Постникова. – Порой размести лед – это дать возможность увидеть эту магию. Все любят байкальские пузыри – так что будем мести лед, а что делать? И остается надежда на ветер, какие–то участки льда может еще раздуть. Правда, судя по всему, прилегающая к острову акватория Малого моря уже вряд ли очистится от снега».

Известный фотограф, организатор авторских, эксклюзивных туров на Байкал, Наталия Бурмейстер, которая буквально на днях вернулась из разведывательной экспедиции, подтверждает:«Все Малое море, где проходит большинство туристических маршрутов, покрыто совершенно непрозрачным льдом, ставшим в сильный снегопад. Ольхон и Приольхонские степи покрыты толстым слоем белейшего снега, редкий случай! А вот Южный Байкал, судя по снимкам из космоса, застыл в этом году великолепно».

Для профессиональных гидов по Байкалу найти прозрачный лед и показать уникальные места – не проблема, говорит она и предлагает присоединяться к туристическим группам.

«Байкал никогда не бывает скучным! Этой зимой просто уникальные ледяные гроты! Ледяные наплески, кажущиеся на первый взгляд небольшими, в этом сезоне изящно-фантастические, в виде отдельно свисающих вниз ледяных сосулек до 2 метров высотой! Небольшие шторма не залили гроты на берегах островов и Ольхона, а только украсили их. Но образовались красивые гроты не в классических местах, а в совершенно неожиданных, найти многие из них будет нелегко тем, кто не знает изгибы береговых линий».