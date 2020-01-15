К концу 2020 года в Усть-Ордынском построят библиотеку

Новое здание национальной библиотеки им. М.Н. Хангалова в посёлке Усть-Ордынский откроют в конце 2020 года. Стройплощадку посетил временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова была создана в 1946 году, фонды составляют около 87 тыс. экземпляров. До ноября 2017 года учреждение располагалось в аварийном здании 1981 года постройки. Сейчас по договору безвозмездного пользования библиотека размещена в приспособленном помещении.



В августе 2019 года был заключен государственный контракт на строительство объекта «Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова с помещениями для народного творчества и народных промыслов». Это трёхэтажное здание, площадью 3,5 тыс. кв. м. В нём также будут расположены подведомственные администрации Усть-Ордынского Бурятского округа «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества» и «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов», которые в настоящее время работают в аварийных зданиях.



- В новом здании будет работать три учреждения культуры. По договору оно должно быть построено до 15 ноября 2020 года, - сказал Игорь Кобзев.