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Минкомсвязь утвердила график учений по устойчивой работе интернета в России

15 января 2020

Учения по обеспечению устойчивой работы интернета в России в 2020 году пройдут в 4 этапа. Об этом сообщает Минкомсвязи. 

Как сообщает «Российская газета», первый этап пройдет  20 марта. В ходе него планируется отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

20 июня интернет протестируют на устойчивость в условиях неисправности фрагмента сети связи, а также внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера.

Отработка противодействия атакам запланирована на 20 сентября и 20 декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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