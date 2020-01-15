Минкомсвязь утвердила график учений по устойчивой работе интернета в России

Учения по обеспечению устойчивой работы интернета в России в 2020 году пройдут в 4 этапа. Об этом сообщает Минкомсвязи.

Как сообщает «Российская газета», первый этап пройдет 20 марта. В ходе него планируется отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

20 июня интернет протестируют на устойчивость в условиях неисправности фрагмента сети связи, а также внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера.

Отработка противодействия атакам запланирована на 20 сентября и 20 декабря.