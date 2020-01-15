В Иркутском районе к празднику Крещения подготовят 23 иордани

В десяти населенных пунктах Иркутского района к празднику Крещения Господня подготовят 23 иордани. Для купания будут предназначены 10 прорубей. Их оборудуют сходнями, пунктами обогрева. Как сообщили в мэрии, ожидается, что окунуться захотят около 1500 человек.

За безопасностью вблизи купелей проследят инспекторы ГИМС, спасатели, медицинские работники, полицейские, а также работники местных администраций.

Места организации иорданей в Иркутском районе:

Большереченское МО – 19 января с 11.00 до 22.00 в п. Большая речка, ул. 3-я Советская, на берегу Иркутского водохранилища.

Голоустненское МО – 19 января с 12.00 до24.00 в п. Большое Голоустное, на оз. Байкал в районе церкви.

Гороховское МО – с 23.00 18 января до 03.00 19 января, с. Горохово, Гороховский пруд.

Листвянское МО – 19 января с 12.00 до 24.00, п. Листвянка, залив напротив ул. Лазо.

Максимовское МО – 19 января с 10.00 до 18.00, р. Иркут, в районе ул. Школьной, 11б.

Марковское МО – с 23.00 18 января до 02.00 19 января, п. Маркова, ул. Святого Иннокентия, 1а, приток р. Кая.

Молодежном МО – 19 января с 12.00 до 24.00, залив за ТСЖ «Молодежное» в конце ул. Зеленой.

Смоленское МО – 19 января с 12.00 до 24.00, с. Смоленщина, р. Иркут в районе ул. Трудовой.

Уриковское МО – ночью с 18 на 19 января с 24.00, с. Урик, река Куда.

Ширяевское МО – 19 января, д. Лыловщина, пруд.

Спасатели напоминают, что окунаться следует в специально оборудованных иорданях под присмотром спасателей. Перед купанием желательно разогреть тело, сделав разминку. К проруби лучше походить в удобной нескользкой обуви, которую можно легко снять.

Окунаться лучше всего по шею, стараясь не намочить голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. По той же причине не стоит нырять в прорубь вниз головой. Не рекомендуется находиться в проруби дольше минуты.

После купания необходимо быстро растереться полотенцем, надеть теплую одежду и головной убор, выпить горячего чая или морса. Алкогольные напитки перед погружением употреблять нельзя, так как они создают иллюзию согревания, при этом увеличивают риск получить обморожение.