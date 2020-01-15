Банк «Восточный» упростил процедуру изменения данных о компании для предпринимателей

«Восточный» внедрил новую функцию в интернет-банке для предпринимателей. Теперь индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц могут самостоятельно изменять данные о своей компании онлайн.

Новый функционал позволяет обновить любую актуальную информацию о своем бизнесе без посещения офиса. Чтобы изменить сведения о смене уполномоченных лиц или продлении их полномочий, внести правки в адрес местонахождения или указать любую другую необходимую информацию о своем бизнесе, нужно заполнить форму в личном кабинете интернет-банка, выбрав в разделе «Письма в банк» тип письма «Запросы на изменение клиентских данных». К заполненной форме необходимо приложить скан-копии документов, подтверждающие изменения. При этом допустимо прикрепить фотографию документа, сделанную на мобильный телефон. После этого банк самостоятельно запрашивает подтверждение информации в соответствующем государственном органе и затем в онлайн режиме меняет данные.

При необходимости от клиента может потребоваться прикрепить дополнительные формы и копии документов.

Работа предпринимателя связана с постоянными изменениями. Очень часто развитие бизнеса ведет к необходимости изменить регистрационные данные, которые должны быть правильно формально оформлены. Если раньше, проводя любые изменения, предприниматель обращался непосредственно в отделение банка, то сейчас такой необходимости нет – используя дистанционный портал предприниматель может обновить данные самостоятельно.

«Смена важных данных о компании зачастую оборачивается для владельца бизнеса дополнительными хлопотами по внесению новой информации в карточку организации в обслуживающем ее банке. Однако с запуском нового функционала в интернет-банке клиенты «Восточного» могут делать это, не покидая своего рабочего офиса и не отвлекаясь от своих важных дел. Внедренный сервис еще больше упростил взаимодействие предпринимателя с нашим банком и стал новым элементом в архитектуре экосистемы, созданной банком «Восточный» для решения повседневных вопросов в работе малого и среднего бизнеса», отметила Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу – Директор департамента развития продуктов и процессов МСБ.

Подробнее узнать о приложении можно на сайте банка «Восточный» www.vostbank.ru/legal/dbo