В областную собственность переданы 79 объектов, расположенных на территории бывшего военного училища в Иркутске

В государственную собственность Иркутской области из федеральной собственности переданы 79 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (далее – ИВВАИУ). Об этом сообщили в региональном правительстве Иркутской области.

Среди переданных объектов – здания учебных корпусов, склады, овощехранилища, столовая, баня-прачечная, гаражи, внутренние дороги, объекты инженерной инфраструктуры и др. Кроме того, региональное правительство проводит работу по передаче в областную собственность из федеральной земельного участка в границах бывшего ИВВАИУ.

Напомним, в Иркутске на территории бывшего военного училища планируется открыть кадетский корпус. Профильные министерства разработали дорожную карту по реализации проекта. Мероприятия дорожной карты начнутся после завершения процедуры согласования передачи земельного участка от министерства обороны Российской Федерации в государственную собственность Иркутской области.

Кадетский корпус станет образовательной организацией военно-патриотического направления и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Численность учащихся составит 450 юношей с 7 по 11 класс.