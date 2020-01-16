Солид Банк обновил реестр имущества, предназначенного для продажи

Реестр имущества, предлагаемого Солид банком к продаже, дополнен новыми объектами. На сайте банк обновлен раздел «Продажа имущества». В январе 2020 г. реестр пополнился автотранспортом: легковым, коммерческим, спецтехникой. Также добавлены объекты жилой недвижимости в разных регионах РФ.



Непрофильные активы и прочее имущество, выставляемое банком на продажу, – это хорошая возможность приобрести интересный объект по привлекательной цене. Солид Банк предлагает коммерческую и жилую недвижимость, автотранспорт, земельные участки, гостинично-ресторанные комплексы, кафе, промышленные базы, парковки и т.д. Объекты будут интересны как бизнесменам, так и частным лицам, тем более стоимость продаваемого банком имущества, как правило, ниже рыночной, кроме того возможен дисконт или рассрочка.

Одним из преимуществ приобретения имущества у банка является возможность приобретения объектов в кредит на максимально комфортных и льготных условиях. Кредит предоставляется как юридическим, так и физическим лицам.

Ознакомиться с ассортиментом объектов можно на сайте Солид Банка. В случае возникновения вопросов и необходимости получения дополнительной информации, там же на сайте банка предоставлена возможность оставить заявку на обратный звонок. Специалисты профильного подразделения Солид Банка оперативно свяжутся с клиентом в удобное для него время и подробно проконсультируют по всем параметрам интересующего имущества. Онлайн заявку на кредит для приобретения имущества можно также завести на сайте банка.