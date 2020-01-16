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Иркутск занял 3 место в рейтинге регионов с самыми дорогими ценами на с смартфон

16 января 2020

В России самый высокий ценник на мобильные телефоны в Красноярске - чуть более 12 000 рублей. На втором месте среди городов с самыми высокими ценами находится Москва, где средняя цена смартфона составляет около 10 700 рублей, на третьем - Иркутск (10 500 рублей). Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на интернет-сервис. 

Первые места по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов заняли Барнаул (в среднем 7 500 рублей), Омск (7 800 рублей) и Воронеж (7 900 рублей). 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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