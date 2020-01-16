С телефонными мошенниками будут бороться с помощью «цифрового отпечатка звонка»

Технология цифрового отпечатка звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования, который оператор связи присваивает каждому звонку. Этот способ предложила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Предложение уже отправлено в ФАС. Пишут в своем материале Известия.

Вычислять недобросовестных абонентов будут так: оператор связи звонящего и того, кому звонят, проверят данные о вызове по нескольким параметрам (цифровой отпечаток, местоположение, название организации и другие). Если проверка покажет, что информация не совпадает с действительностью, абонентов просто не соединят.