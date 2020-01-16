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С телефонными мошенниками будут бороться с помощью «цифрового отпечатка звонка»

16 января 2020

Технология цифрового отпечатка звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования, который оператор связи присваивает каждому звонку. Этот способ предложила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Предложение уже отправлено в ФАС. Пишут в своем материале Известия.  

Вычислять недобросовестных абонентов будут так: оператор связи звонящего и того, кому звонят, проверят данные о вызове по нескольким параметрам (цифровой отпечаток, местоположение, название организации и другие). Если проверка покажет, что информация не совпадает с действительностью, абонентов просто не соединят.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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