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В Иркутской области Росреестр выдал более 10 тыс. документов из государственного фонда данных

17 января 2020

В 2019 году управление Росреестра по Иркутской по заявлениям жителей региона из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, выдало более 4 тысяч копий, выкопировок, сканированных образов документов и более 6 тысяч координат и высот геодезических пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Запросить общедоступную информацию из государственного фонда данных может любое заинтересованное лицо. В частности, к такого рода информации относятся копии (выкопировки) из землеустроительной документации и выписки координат и высот геодезических пунктов.

Подать заявление на получение сведений из государственного фонда данных можно лично в офисы Иркутского областного многофункционального центра или Управление Росреестра по Иркутской области и его территориальные подразделения. Направить заявление также можно по почте (664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 70).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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