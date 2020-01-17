В 2020 году Россия может сократить экспорт нефти, при этом объемы ее переработки могут вырасти

«Транснефть» ожидает увеличения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов в 2020 г. на 0,8% до 488,5 млн т. Сообщили газете Ведомости в компании «Транснефть».

Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут вырасти на 5,3% до 259 млн т, но снизится экспорт – на 3,8% до 229,5 млн т.

Прогнозы монополия делает, исходя из заявок грузоотправителей. Она транспортирует 87% добываемой в России нефти. В этом году добыча может составить от 555 млн до 565 млн т нефти против 560 млн т годом ранее.