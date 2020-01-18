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Игорь Кобзев потребовал ускорить темпы строительства жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

18 января 2020

Темпы строительства жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области не достаточны, их необходимо ускорить. Об этом во время пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что дома для пострадавших возводят в микрорайонах Угольщиков и Березовая Роща в Тулуне и в Восточном в Нижнеудинске. 

- Движение есть, но оно слабое. Если строители Иркутской области не готовы участвовать в строительстве жилых домов для пострадавших граждан, значит будут привлечены другие строители из других регионов, которые выполнят эту задачу, - отметил Игорь Кобзев.

Для людей, чьи дома не попали в зону наводнения, но были подтоплены грунтовыми водами и сейчас находятся в аварийном состоянии, необходима отдельная программа. Её проработкой занимаются специалиста Правительства Иркутской области, всестороннюю консультационную и методическую поддержку им окажут специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые уже на следующей неделе приедут в Иркутскую область, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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