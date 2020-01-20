Вопрос с переселением семей, проживающих в общежитии ИВВАИУ, решат за месяц

Вопрос с переселением пяти семей, проживающих в здании бывшего ведомственного общежития ИВВАИУ, должен быть решен течение месяца. Как рассказали в региональном правительстве, об этом на встрече с жителями сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



- Власти Иркутска должны провести завтра заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и принять решение. При необходимости здесь нужно вводить режим ЧС. Здесь проживают семьи с детьми, люди не могут находиться в таких условиях, - сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев побывал в гостях у одной из семей, где воспитывается четверо детей, один из которых имеет инвалидность. Хозяйка Наталья Чуприна рассказала врио Губернатора о том, что администрация города предлагала ее семье переехать в маневренный фонд, но условия проживания там не значительно отличаются от нынешних.