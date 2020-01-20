5,4 млрд рублей прибыли. Азиатско--Тихоокеанский Банк подвел предварительные итоги 2019 года

Азиатско-Тихоокеанский Банк подвел предварительные итоги работы (без учета событий после отчетной даты и налогообложения) в 2019 году. Финансовый результат Банка составил 5481 млн рублей прибыли, что обеспечило рентабельность капитала (ROE) на уровне 39,7%, рентабельность активов (ROA) – 6,1%, что выше средних показателей по отрасли.

Объем собственных средств (капитала) АТБ по состоянию на 01.01.2020 составил 13411 млн рублей, рост за год - 31,4%.

Прирост активов Банка составил более 16%, основной рост пришелся на кредитный портфель розничным и корпоративным клиентам – целевой сегмент Банка на территориях присутствия.