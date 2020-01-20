Современные технологии внедрят в Тулунской городской больнице

В Тулунской городской больнице планируется внедрять современные технологии. В частности, системы телемедицины, информатизации и диспетчеризации. Об этоv сообщили в правительстве Иркутской области.



Врио губернатора региона Игорь Кобзев сообщил, что по этому вопросу он, после послания президента России, уже провел встречу в федеральном министерстве здравоохранения. На следующей неделе специалисты из Иркутской области направятся для изучения передового опыта в медицинские учреждения Кирова, Екатеринбурга и Москвы.



– Пилотный проект в Тулуне должен объединить в одном медицинском учреждении и телемедицину, и информатизацию, и диспетчеризацию. В дальнейшем будем внедрять это во всех территориях области, – заявил Игорь Кобзев.



Также, в соответствии с посланием президента страны, в Приангарье модернизируют первичное звено здравоохранения. Она затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, районные больницы в сельской местности и малых городах.