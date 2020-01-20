Дальневосточный банк: Расплачивайтесь картами VISA и получите шанс выиграть до 1,5 млн рублей

С 20 января по 01 марта 2020 года участвуйте в совместной акции платежной системы Visa и Дальневосточного банка и получите шанс выиграть от 100 до 1 500 000 рублей!

Оплачивайте покупки от 300 рублей картами Visa Дальневосточного банка в период акции и загружайте фото чеков на сайт www.pay.visa.ru . Каждую неделю у вас будет шанс выиграть 1 000 рублей за покупки в любых торговых точках или 50 000 рублей за покупки в сети магазинов «Пятёрочка».

Участники, зарегистрировавшие 10 и более чеков, примут участие в розыгрыше Суперприза, размер которого будет определен публичным счетчиком чеков на сайте www.pay.visa.ru и может достигнуть 1 500 000 рублей.

Чем больше чеков вы зарегистрируете, тем выше шансы на победу! А гарантированный подарок – 100 рублей* на ваш мобильный телефон вы сможете получить уже за первый зарегистрированный чек.

Срок проведения акции «Плати картой Visa и получай от 100 до 1 500 000 рублей», включая выдачу призов победителям: с 20.01.2020 по 31.05.2020 включительно. Срок совершения покупок и регистрации чеков: с 20.01.2020 по 01.03.2020 включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.pay.visa.ru. Количество призов ограничено. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

*Призовой фонд ограничен. Победители определяются еженедельно среди первых 12 000 участников, зарегистрировавших чек в соответствующий период акции.