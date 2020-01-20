85% россиян провели новогодние каникулы дома

85% россиян провели новогодние каникулы дома, 11% путешествовали по стране и всего 4% отправились на праздники за границу. Об этом сообщает HeadHunter.

Больше всего «домоседов» оказалось среди респондентов из науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства, а путешествовали по России чаще представители сферы искусства и масс-медиа. Вполне возможно, что многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе.

Так, в последний день года на работу вышли 41% опрошенных, кроме того, 48% трудились и в течение новогодних праздников. Выше всего доля тех, кто работал 31 декабря, среди представителей банковской сферы, а также сферы HR, в каникулы – среди специалистов по продажам и сотрудников транспортной отрасли.

38% респондентов вышли на работу после праздников с хорошим настроением, 39% - с обычным и только 18% - с плохим (последних больше всего среди маркетологов и ИТ-специалистов).