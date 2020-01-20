Самые популярные иномарки в России по итогам 2019 года

Лидерство в нем уже третий год подряд удерживает KIA Rio – за год в нашей стране было продано 92,5 тыс. таких автомобилей, что на 7,7% меньше, чем в 2018-м. Сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Второе и третье места тоже принадлежит корейским моделям – Hyundai Creta (71,5 тыс. шт.; +5,8%) и Hyundai Solaris (58,7 тыс. шт.; -10,5%) соответственно.

Немного отстает от тройки лидеров Volkswagen Polo, который в прошлом году разошелся тиражом в 56,1 тыс. единиц (-5,6%). А замыкает первую пятерку Renault Duster с результатом 39 тыс. реализованных экземпляров – на 5,7% меньше, чем годом ранее.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных новых иномарок в РФ в 2019 году вошли: Volkswagen Tiguan (37,2 тыс. шт.; +11,1%), Renault Logan (35,4 тыс. шт.; +16,9%), Skoda Rapid (35,1 тыс. шт.; +0,1%), KIA Sportage (34,4 тыс. шт.; +5,2%) и Toyota Camry (34 тыс. шт.; +0,9%).