Долг среднестатистического заемщика в России за год вырос на 11%

По итогам 2019 года он составил 249 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".

Долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%. По состоянию на начало 2017 года средний размер задолженности потребителя составлял около 192 тысяч рублей, в 2018 году - около 225 тысяч рублей, тогда как к концу 2019 года приблизился к 249 тысячам рублей, - подсчитали аналитики.

Они отметили, что первоочередная причина такой динамики - активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.

Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. Личная задолженность у данной группы россиян составила 319 тысяч рублей на человека, увеличившись за год на 12,5%. Большой уровень долга по итогам прошлого года зафиксирован и у заемщиков в возрасте 41-50 лет - около 308 тысяч рублей, что на 10,7% больше показателя 2018 года.